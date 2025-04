Voraussichtlich ab Montag, 28. April 2025, wird im Bereich Adlerplatz in Oberhof gebaut: Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) passt die Bushaltekante in Fahrtrichtung Aarau den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes an. Die Haltekante in Fahrtrichtung Frick kann auf Grund der ...