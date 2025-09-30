Immobilien
Oberhof: alle Bisherigen bestätigt

  30.09.2025 Oberhof

Oberhof setzt auf bewährte Kräfte und bestätigte am Sonntag im ersten Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen alle vier bisherigen Gemeinderäte und die Gemeinderätin für die kommende Legislatur (2026/29) im Amt. Der langjährige Gemeinderat und Gemeindeammann Roger ...

