Oberhof: alle Bisherigen bestätigt

Oberhof setzt auf bewährte Kräfte und bestätigte am Sonntag im ersten Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen alle vier bisherigen Gemeinderäte und die Gemeinderätin für die kommende Legislatur (2026/29) im Amt. Der langjährige Gemeinderat und Gemeindeammann Roger Fricker wurde mit 203 Stimmen erneut in den Gemeinderat gewählt, Heinz Herzog mit 201 Stimmen, auf Christof Reimann entfielen 196 Stimmen, auf Jürg Renold 193 und auf Susanne Häfliger-Stäuble 150 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 102 Stimmen, die Stimmbeteiligung lag bei 54,3 Prozent. Bei der Wahl zum Gemeindeammann wurde Roger Fricker mit 180 Stimmen (absolutes Mehr 111 Stimmen) im Amt bestätigt. Heinz Herzog wurde mit 159 Stimmen (absolutes Mehr von 106 Stimmen) als Vizeammann wiedergewählt. (sir)