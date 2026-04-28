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Ob mit oder ohne Schuhe – Stadtlauf geht immer!

  28.04.2026 Rheinfelden, Sport
Start Erwachsene beim Hauptwachplatz. Fotos: Sina Horvath
Start Erwachsene beim Hauptwachplatz. Fotos: Sina Horvath

In Rheinfelden ging die zehnte Austragung über die Bühne

Fast 700 Läuferinnen und Läufer, von unter sechs Jahren jung bis über 70 Jahre alt, standen am Sonntag am Start. Der Rheinfelder Robin Mennet gewann das Hauptrennen – und knackte dabei gleich auch den ...

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