Ob mit oder ohne Schuhe – Stadtlauf geht immer!

Fast 700 Läuferinnen und Läufer, von unter sechs Jahren jung bis über 70 Jahre alt, standen am Sonntag am Start. Der Rheinfelder Robin Mennet gewann das Hauptrennen – und knackte dabei gleich auch den ...

In Rheinfelden ging die zehnte Austragung über die Bühne

Fast 700 Läuferinnen und Läufer, von unter sechs Jahren jung bis über 70 Jahre alt, standen am Sonntag am Start. Der Rheinfelder Robin Mennet gewann das Hauptrennen – und knackte dabei gleich auch den bisherigen Streckenrekord.

Sina Horvath

Die Läuferinnen und Läufer starteten in drei Kategorien: Kinder bis Jahrgang 2015, Jugendliche (2011–2014) und Erwachsene. Das Hauptrennen führte vom Hauptwachplatz durch die Altstadt und via Stadtpark West zum Stadtpark Ost; einmal um diesen herum und via Park Resort zurück in die Altstadt, ging es vom Obertorplatz via Geissgasse und über Kapuzinergasse zurück zum Start- und Zielbereich am Hauptwachplatz. Doch damit noch nicht genug: Das Ganze musste schliesslich zweimal absolviert werden. Die Gesamtstrecke umfasst 5 Kilometer.

Teilnehmerzahlen steigen

Im Jahr 2023 waren es knapp 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und in diesem Jahr fast 700, das freut das Organisationskomitee. Um 10.30 Uhr ertönte der Startschuss und die Läuferinnen und Läufer belebten die Zähringerstadt. Ein wunderbares Bild, voller Farben. Beim Start noch mit fröhlichen Gesichtern, liefen einige Teilnehmende in der zweiten Runde schon angestrengter vorbei. Wobei Robin Mennet, der Erstplatzierte in diesem Jahr, auch auf der Zielgerade noch lächeln konnte. Als Zweiter kam Omar Tareq ins Ziel, gefolgt von Jan-Niklas Kreppke. Die neue Strecken-Rekordzeit von Robin Mennet beträgt sensationelle 14 Minuten und 33 Sekunden. Als erste Frau erreichte Vera Landtwing das Ziel, mit einer Zeit von 17 Minuten und 44 Sekunden; gefolgt von Simone Hertenstein und Madeleine Soukoup. Den Jugendlauf gewann Lenny Schmid, der die 1,5 Kilometer lange Strecke in nur 4 Minuten und 25 Sekunden zurücklegte. Den ersten Platz der Mädchen dieser Kategorie holte sich Amélie Glauser. Am Kinderlauf bewies sich Timo Winter gegen den Rest, gefolgt von Sara Klieber, der schnellsten Läuferin unter den Kindern, mit einer Zeit von 2 Minuten und 49 Sekunden über die 750 Meter.

Auch ohne Turnschuhe

In diesem Jahr fand vor dem Lauf erstmals ein Warm-up statt, welches vom Training Center Rheinfelden angeleitet wurde. Ein Läufer rannte die Strecke ohne Schuhe und ein Mädchen verlor unterwegs gar einen Schuh, rannte aber unbeirrt weiter – was man nicht alles tut, um im Ziel anzukommen! Die Heilpädagogische Schule Fricktal hatte in den Turnstunden ihre Kondition aufgebaut und das Laufen auf der Strecke in Rheinfelden geübt. Alle sind mit dabei. Am zehnten Volkslauf in Rheinfelden wird Inklusion nicht nur gedacht, sie wird gelebt.