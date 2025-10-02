«O’zapft is!» im Bierschloss

Vom 3. bis 18. Oktober verwandelt sich die Pichhalle der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden wieder in ein Oktoberfest-Zelt. Jeweils freitags und samstags ab 18 Uhr heisst es: «O’zapft is!». Wo sonst Brauerei-Oldtimer stehen, laden in dieser Zeit lange Bierbänke und bunte Festkränze zum geselligen Beisammensein ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgen am ersten Wochenende die Lumpazis aus Tirol. An den beiden darauffolgenden Wochenenden übernimmt die Party- und Oktoberfestband Wirbelwind die Bühne. Die beiden Bands laden zum Mitsingen, Tanzen und Feiern ein und bringen die Pichhalle zum Beben. Unter dem Motto «Friends for Friends – Biergenuss ohne Reue» macht Feldschlösschen erneut aufmerksam auf den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Für 9,50 Franken können Gäste einen Wasser-Flatrate-Stempel erwerben und den ganzen Abend Arkina und Rhäzünser à discrétion geniessen. Dank des Kombiangebots mit der SBB RailAway ist die Hinund Rückfahrt innerhalb des TNW-Gebiets im Ticketpreis enthalten. Das Oktoberfestticket dient gleichzeitig als Fahrausweis und kann digital oder ausgedruckt vorgezeigt werden. (mgt)

www.brauwelt.ch/de/events/feldschlosschen-oktoberfest/