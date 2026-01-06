Nyra Sofia war im neuen Jahr die Schnellste

Im vergangenen Jahr erblickten 427 Kinder im Gesundheitszentrum Fricktal in Rheinfelden das Licht der Welt. Rund ein Fünftel der Gebärenden stammt aus dem nahen Deutschland.

Valentin Zumsteg

Es gab viel zu tun auf der Geburtenabteilung des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF). «427 Kinder erblickten im Jahr 2025 in der Frauenklinik Rheinfelden das Licht der Welt», erklärt Mediensprecherin Sibylle Augsburger Hess gegenüber der NFZ. «Damit konnten wir dem schweizweiten Trend sinkender Geburtenzahlen entgegenwirken und die Zahl nahezu auf Vorjahresniveau halten.» Im Jahr 2024 waren es 432 Kinder, die im Regionalspital Rheinfelden geboren wurden. In den letzten 16 Jahren kamen am GZF insgesamt 7005 Kinder zur Welt, das sind im jährlichen Durchschnitt 437 Kinder.

89 Mütter aus Südbaden

2025 war der Juli mit 51 Geburten der geburtenstärkste Monat. Einen aussergewöhnlichen Moment erlebte das GZF in der Nacht auf den 1. Mai 2025: «Zwei Neugeborene erblickten exakt gleichzeitig um 01.41 Uhr das Licht der Welt – etwas, das selbst Zwillinge nicht schaffen», wie Sibylle Augsburger Hess erklärt.

Im vergangenen Jahr entschieden sich 89 Frauen aus dem südbadischen Raum für das GZF als Geburtsort – das entspricht 21 Prozent aller Geburten. Zwei Gebärende kamen aus Frankreich. «Die Frauenklinik Rheinfelden erfreut sich grosser Beliebtheit in der Region und darüber hinaus. Grund dafür ist die sehr persönliche, familiäre Geburtshilfe in einem medizinischen Umfeld, das Sicherheit und Geborgenheit vermittelt», schildert Sibylle Augsburger Hess. Die Kostenübernahme für Patientinnen aus Deutschland ist problemlos, wenn sie Grenzgängerinnen und damit in der Schweiz versichert sind oder wenn sie eine Zusatzversicherung für die Schweiz besitzen.

Ein Mädchen war am schnellsten

«Es fällt auf, dass immer mehr Frauen während der gesamten Schwangerschaft ihre Selbstbestimmung einfordern, was wir sehr begrüssen und aktiv unterstützen», schildert Sibylle Augsburger Hess.

Das erste Baby, das 2026 im GZF geboren wurde, ist ein Mädchen namens Nyra Sofia, es kam am 2. Januar um 1.50 Uhr zur Welt. Nyra Sofia ist 3460 g schwer und 52 cm gross. Die Eltern und der Bruder sind überglücklich und freuen sich sehr, wie das Spital mitteilt.