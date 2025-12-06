Nur zu, zeigt her!

Die Feuerwehr Möhlin geht mit zusätzlicher Kompetenz ins 2026

Eine Beförderung in der Feuerwehr ist kein Wunschzettel, sondern ein Verdienen. Silvio Binkert wird neuer Vize-Kommandant.

Ronny Wittenwiler

Als Möhlins Gemeinderat Tommy Freiermuth das Wort ergreift, ruft er ein Ereignis in Erinnerung, das noch lange nachwirkte: Es war in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli, als in der Einstellhalle einer Möhliner Grossüberbauung ein Feuer ausbrach und sich zu einem regelrechten Inferno entwickeln sollte. Gegen achtzig Autos nahmen Schaden, teils massiven, und der Grosseinsatz der Feuerwehr – zuzüglich der Kollegen aus Rheinfelden waren es über einhundert Frauen und Männer – dauerte bis in die Morgenstunden. «So ein Ereignis hatten wir noch nie, und wir hoffen, dass wir es nie mehr haben werden», sagte nun Freiermuth anlässlich der Chargierten-Versammlung. «Es forderte Aussergewöhnliches von euch und ihr habt das mit Bravour gemeistert.»

Alle Jahre wieder, nie selbstverständlich

Genau wie Heiligabend gehört die Chargierten-Versammlung zum Dezember, bloss: Geschenke werden da keine verteilt. Beförderungen kommen durch ausserordentliche Leistungen zustande. Darauf zählen, dass es Frauen und Männer gibt, die im Ernstfall alles stehen und liegen lassen, davon spricht Kommandant Richard Urich. Und an die Chargierten gerichtet: «Auf euch sind wir angewiesen. Ihr seid an der Front und trefft Entscheidungen bei der Bewältigung von Ereignissen. Dank dieser Verantwortung, die ihr wahrnehmt, können wir als Organisation erst einen guten Job machen.» Gerade der Grossbrand in der Tiefgarage ohne Verletzte zeugt von der Tatsache, dass Worte, wie sie an dieser Chargierten-Versammlung gefallen sind, eben doch nicht bloss Gefälligkeiten sind. Darum ist eine Beförderung kein Wunschzettel, sondern ein Verdienen. Nochmals der Kommandant: «Unsere zum Korporal beförderten Leute haben alle den Gruppenführerkurs bestanden und sie werden ab jetzt auch entsprechend eingesetzt.»

Silvio Binkert wird Vize-Kommandant

«Ihr seid nicht einfach irgendein Dienst, ihr seid das Rückgrat unserer Gemeinden und leistet unglaublich viel», sagte zudem Alexander Kohler, der seinerseits – analog zu seinem Möhliner Gemeinderatskollegen Tommy Freiermuth – die Beförderungen des Zeininger Personals in der Feuerwehr Möhlin vornahm, darunter auch jene von Silvio Binkert. Zum Oberleutnant ernannt, tritt Binkert ab 2026 die Nachfolge von Matthias Herzog als Vize-Kommandant an. Und ja, seit der Hauptprobe vor ein paar Wochen gibt es knapp zehn Frauen und Männer, die ab Januar neu zur Feuerwehr Möhlin stossen werden. Vielleicht, wer weiss, gehören auch sie mit der Zeit ins Dezemberprogramm an einer Chargierten-Versammlung.