Nur Ernst darf nicht mitmachen

Sommer-Lesebingo: Bibliothek hält kleine und grosse Überraschungen bereit

Top, die Wette gilt!

Ist das Dutzend voll, winkt den Mädchen und Buben in der Bibliothek ein kleiner Preis – und mit etwas Glück dann noch ein grösserer.

Ronny Wittenwiler

Mit Vergnügen lesen geht in so mancher Lebenslage – zum Beispiel mit den Füssen im Wasser oder unter der Bettdecke. Zu just solchen Aktionen und anderen bewegen mehrere Fricktaler Bibliotheken jetzt wieder ihre jüngste Klientel. Es ist Zeit fürs Sommer-Lesebingo. 2018 erstmals in Möhlin ins Leben gerufen, führen mittlerweile sechs andere Bibliotheken aus dem Fricktal diesen Lesespass für ihre Kinder im Angebot.

Das Vorhaben ist ganz einfach

Die Mädchen und Buben haben (Lese-) Aufgaben zu erfüllen, zur Wahl stehen insgesamt sechzehn – wer zwölf Aufgaben erledigt hat, darf seine Bingo-Karte auf der Bibliothek abgeben und sich ein kleines Geschenk abholen. Sämtliche Kinder des Sommer-Lesebingo nehmen zudem an der Schlussverlosung teil und dort winken viele tolle Preise.

«Unsere Idee war von Anfang an, dass wir Kinder auf spielerische Art und Weise dazu animieren, auch in den Sommerferien zu lesen und die Bibliothek ausserhalb des Unterrichts zu besuchen», sagt Nadja Soder von Bibliothek Möhlin. Soder sagt denn auch: Nach wie vor sei das Thema Lesen bei vielen Kindern und Jugendlichen nun mal untrennbar mit Schule verbunden. Da kommt die Plausch-Offensive mit dem Lesebingo also gerade richtig. Da zu den bisherigen Anbietern Möhlin, Rheinfelden, Magden und Wallbach neu auch die Bibliotheken Eiken-Münchwilen-Sisseln, Wittnau und Kaiseraugst dazustossen, kann sich die Verbreitung sehen lassen. «So erreichen wir mittlerweile gegen 1800 Schulkinder», sagt Soder. In Möhlin allein werden bis gegen 500 Bingo-Karten in den Schulen abgegeben.

Lust am Lesen

Mittlerweile sind die Bibliotheken daran, attraktive Preise für ihre jungen Sommerferien-Leser zusammenzutragen. «Im letzten Jahr konnten wir siebzig Prozent aller Bingo-Teilnehmenden mit einem Preis beschenken, das war enorm schön», sagt Nadja Soder. Will heissen: Die Unterstützung für ein solches Projekt ist gross. Und so steht einem richtigen Lesesommer schon bald gar nichts mehr im Weg. Andrea Fischler, Leiterin der Bibliothek Möhlin: «Wir wollen beim Thema Lesen den Ernst rausnehmen und zeigen, dass es, unabhängig von der Schule, auch ein lustvolles Lesen gibt.»

Der Ernst bleibt draussen. Den Spass lassen sie rein. Bingo!

Das Sommer-Lesebingo dauert bis 20. August. Weitere Infos in den jeweiligen Bibliotheken.