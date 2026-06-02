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Jetzt wächst das Technologiezentrum nach oben

  02.06.2026 Laufenburg
Giuseppe Santagada (von links), Marcel Aumer, Christian Frei und Erich Erne drückten ihre Hände in eine frisch gegossene Betonplatte. Die Platte wird künftig ein Bestandteil eines riesigen Bauwerks sein. Fotos: Susanne Hörth
Giuseppe Santagada (von links), Marcel Aumer, Christian Frei und Erich Erne drückten ihre Hände in eine frisch gegossene Betonplatte. Die Platte wird künftig ein Bestandteil eines riesigen Bauwerks sein. Fotos: Susanne Hörth

 

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