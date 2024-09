Notunterkunft Lenzburg schliesst wegen Bauarbeiten bei der Berufsschule

Die Berufsschule Lenzburg wird an der Neuhofstrasse 36 den Neubau des Weiterbildungszentrums realisieren. Die Bauarbeiten führen dazu, dass der Betrieb der Notunterkunft Lenzburg im Dezember 2024 temporär schliessen muss. Der Kantonale Sozialdienst (KSD) wird den Betrieb im Frühling oder Sommer 2026 wiederaufnehmen, sollte die Situation im Asylwesen dies bedingen.

Die Bauarbeiten zur Errichtung des neuen Weiterbildungszentrums der Berufsschule Lenzburg verunmöglichen einen gleichzeitigen Weiterbetrieb der Notunterkunft Lenzburg, wie der Kanton mitteilt. So reicht etwa der Schwenkbereich des Krans über den Eingangsbereich der Anlage. Aus Betriebs- und Sicherheitsgründen schliesst der Kantonale Sozialdienst (KSD) deshalb die temporäre Notunterkunft Mitte Dezember 2024. Die Anlage wird so weit zurückgebaut, dass sie der Zivilschutzorganisation (ZSO) Lenzburg Seetal übergeben werden kann. Wegen der guten Erfahrungen im bisherigen Betrieb seit dem 11. Dezember 2023 soll die Geschützte Sanitätsstelle (GSS) bei Bedarf auch ab Frühling/Sommer

2026 wieder als Notunterkunft dienen. Der KSD verteilt die Bewohner der Notunterkunft Lenzburg schrittweise auf andere Unterkünfte. Zurzeit bestehen in den anderen Notunterkünften genügend Kapazitäten. Falls die Zahlen im Herbst

2024 ansteigen, wird der KSD die Eröffnung einer zusätzlichen Notunterkunft angehen.