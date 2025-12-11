Immobilien
Notlage im Asylbereich

  11.12.2025 Aargau

Der Personenbestand in kommunalen und kantonalen Unterkünften ist seit Anfang Jahr weiter angestiegen und beträgt per 1. Dezember 2025 9902, dies sind 332 Personen mehr als Anfang Jahr. Bisher hat der Kanton Aargau im Jahr 2025 vom Staatssekretariat für Migration (SEM) 1821 ...

