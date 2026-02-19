Nomol e Hampfle Bänk

Nomol e Hampfle Bänk19.02.2026 Fokus
S Eva Staubli sitzt jetzt neu
im Gmeirotsstuehl
ihre Alt dr Otti goht sofort in
d Kampfsportschuel
Um so viel Ochse dänkt er,
wird das scho no hart
Er macht de Kurs und wird jetzt Bodyguard.
In dr erschte Gmeirotssitzig lot s’Eva ...
S Eva Staubli sitzt jetzt neu
im Gmeirotsstuehl
ihre Alt dr Otti goht sofort in
d Kampfsportschuel
Um so viel Ochse dänkt er,
wird das scho no hart
Er macht de Kurs und wird jetzt Bodyguard.
In dr erschte Gmeirotssitzig lot s’Eva verlute
Es git ä Änderig in de Apérostatute
Über d’Fasnachtszyt do düemer nur zum Nuri goh
Mi Bodyguard cha ebe d’Sunne denn nüm verloh.
❊ ❊ ❊ ❊ ❊
Äs het z’Möhli wie nä grosse Staatsbsuech geh
Polizei und Füürwehr het meh so no gar nie gseh
D’Chilleglogge lüte glaub im ganze Land
Will dr Füürwehrkönig Schueni goht in Ruhestand
Jetzt het er aber e chlises Problem
die Räubergschichte vo de Stammtischgselle
chann er nüm i de Füürwehrprob verzelle
BLOCKHÜSLER
Zwüsche Mehli und Rhyfäldi ich sägs euch gli
gits bald nur no Stau do chönder sicher si
It wills zvill Verchähr het das isch it dr Grund
es git e anders Probläm das isch überhaupt it gsund
Will dSaline mit dem Wällebrächer im Kreisel in will protze
halte alli a, stiege sofort us und müend i dRabatte chotze
Me würdi gschieder no meh so Wällebrächer aneboue
vom Sunnebärg bis zum Rhy und dLandschaft versoue
Zuegeh das wär zwar scho echli obszön
doch denn chämte mer nüm uf Rhyfälde – weisch wie wär da schön!
BÖNIGEISCHT
Ich will, ich will, jetzt unbedingt, die Andere händ das au,
ich stürm und stürm und stürm und stürm, so maches d Fraue au.
Us zwöi mol nei, gits mit stürme, irgendwenn es jo,
genau so si mir z Mehli zu Tempo 30 cho.
❊ ❊ ❊ ❊ ❊
Dr neui Amme isch au Politiker, das hämmer schnäll kapiert,
er schwätzt und schwätzt und schwätzt und schwätzt,
schwätzt und lamentiert.
Drumm nimm ich jetzt e Wett a, s git ussem Gerometta,
durch joohrelangs lamentiere, uff einisch dr Lametta.
FRIDOLIN
Dr Sturm Benjamin isch iber Zeinige zooge
Het Stoore und Plakatständer verbooge
So het der Sturm vieles mit sich gnoh
Au s Gisela isch nimme do
Sie isch abgewählt, nid glooge
Doch dr Börli isch laider nid zrugg uff Mehli gflooge.
BOODESUURI
Mir schaffe brav im Roothuus, so wie jede Tag
Plötzlich isch e riese Krach, eus trifft fascht dr Schlag
Us dr Luft e Agriff, das chönnt nur d Schwoobe si
Mir gsehnd eus scho im Himmel, jetzt isch alles verbi
Ei Heli nach dem andere fliegt uf s Roothuus los
d Panik isch verbreitet und d Angst isch riesgross
Au dr Franco Mazzi het sich total verschreckt
und het sich grad subito unter em Pult versteckt
S Bauamt het zum Glück entwarnt, es gieng um d Rhy-Terrasse
Wo me halt mit schwere Stei neu muess ganz yfasse
Und d Schwobe bliibe eusi Fründe, do scheide sich zwar d Geister
Hauptsach isch, sie werde im Summer uf gar kei Fall Wältmeister.
ROOTHUUS-SCHNÄPFE