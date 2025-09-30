Immobilien
Noch kein Gemeindepräsident in Kaiseraugst gewählt

  30.09.2025 Kaiseraugst
Es wird nochmals spannend in Kaiseraugst: Am 30. November wollen Jean Frey (links) und Oliver Jucker erneut antreten. Foto: zVg
Jean Frey liegt knapp vor Oliver Jucker

Es braucht einen zweiten Wahlgang in Kaiseraugst: Am Sonntag schaffte weder Jean Frey (SVP) noch Herausforderer Oliver Jucker (SP) die Wahl als Gemeindepräsident für die nächsten vier Jahre. Als neuer Gemeinderat erzielte Dario Roth ...

