Noch ist der letzte Ball nicht gekickt

Der in Rheinfelden gegründete Verein Footgolf Basel blickt auf eine gute Saison zurück. Für die Rheinfelder Sandro Bertoli und Malte Commandeur geht es jetzt an die Europameisterschaft.

Die Swiss Tour 2024, ausgetragen von März bis November, forderte die besten Footgolf-Spieler des Landes heraus und Footgolf Basel machte mit konstanten Leistungen und beeindruckenden Resultaten auf sich aufmerksam. Einer der Saison-Höhepunkte war die Leistung von Fabienne Bachmann aus Bremgarten (AG). Sie wurde erneut Vizemeisterin in der Damenkategorie. Mit beständigen Leistungen über die gesamte Saison hinweg konnte sie sich gegen starke Konkurrenz behaupten. In einem Herzschlagfinale verpasste sie den Titel knapp im Penalty-Putt.

Bertoli in den Top 5

Ein weiterer erfolgreicher Spieler im Team ist der Rheinfelder Sandro Bertoli, der in der Seniorenkategorie antrat. Bertoli zeigte in vielen Turnieren der Saison seine Klasse und ist mittlerweile eine feste Grösse im Schweizer Seniorenturnier. Mit einem beeindruckenden Durchhaltevermögen und seiner Leidenschaft für den Sport erreichte er am Ende der Saison eine Top 5-Platzierung bei den Senioren 45+.

Leider fiel mit Malte Commandeur eine feste Grösse und Anwärter auf den Schweizermeistertitel bei den Senioren die ganze Saison aus. Der Rheinfelder musste sich im März einer Operation unterziehen und hofft, rechtzeitig zum Highlight des Jahres 2024 fit zu werden. Trotz seiner Abwesenheit war sein Teamgeist spürbar und er ist fest entschlossen, im nächsten Jahr wieder anzugreifen.

Und jetzt noch die Sahnehaube

Nicht genug wertschätzen kann man die Tatsache, dass der kleinste Footgolf-Klub der Schweiz insgesamt drei EM-Teilnehmer für die Schweizer Nationalmannschaft stellt. Anfang Dezember fahren Fabienne Bachmann sowie die beiden Rheinfelder Sandro Bertoli und Malte Commandeur mit der Nationalmannschaft an die Europameisterschaft. Die Nominierung für das Nationalteam ist eine Ehre und das Team freut sich darauf, die Schweiz im Dezember in der Türkei zu repräsentieren. (mgt)

