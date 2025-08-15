Immobilien
Noch fehlt das Geländer

  15.08.2025 Laufenburg
Die Rösslistäge in der Laufenburger Altstadt ist zurzeit abgesperrt. Foto: Susanne Hörth
Die Rösslistäge in Laufenburg wurde komplett erneuert

Die Treppe in der Laufenburger Altstadt verbindet die Marktund die Herrengasse. Die Treppe musste im Zuge der Altstadtsanierung Etappe 3 ersetzt werden. Grund für die Erneuerung ist die Realisierung einer neuen ...

