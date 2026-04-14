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Noch fehlen Helfer für den Stadtlauf

  14.04.2026 Rheinfelden, Sport
Der Rheinfelder Stadtlauf ist populär. Im vergangenen Jahr nahmen 624 Läuferinnen und Läufer teil. Foto: Archiv NFZ
Der Rheinfelder Stadtlauf ist populär. Im vergangenen Jahr nahmen 624 Läuferinnen und Läufer teil. Foto: Archiv NFZ

Organisationskomitee ist im Endspurt

Zum zehnten Mal wird am 26. April der Rheinfelder Stadtlauf durchgeführt. Bislang haben sich schon über 320 Sportlerinnen und Sportler angemeldet. Es braucht aber noch mindestens 15 zusätzliche freiwillige Helferinnen und Helfer.

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