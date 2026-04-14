Noch fehlen Helfer für den Stadtlauf

Zum zehnten Mal wird am 26. April der Rheinfelder Stadtlauf durchgeführt. Bislang haben sich schon über 320 Sportlerinnen und Sportler angemeldet. Es braucht aber noch mindestens 15 zusätzliche freiwillige Helferinnen und Helfer.

Organisationskomitee ist im Endspurt

Zum zehnten Mal wird am 26. April der Rheinfelder Stadtlauf durchgeführt. Bislang haben sich schon über 320 Sportlerinnen und Sportler angemeldet. Es braucht aber noch mindestens 15 zusätzliche freiwillige Helferinnen und Helfer.

Valentin Zumsteg

Nur noch zwölf Tage, dann geht die zehnte Ausgabe des Rheinfelder Stadtlaufs über die Bühne. Am vergangenen Mittwoch hat das Organisationskomitee die letzte OK-Sitzung vor dem Start durchgeführt. Alles scheint im grünen Bereich: «Wir sind mit den Vorbereitungsarbeiten voll auf Kurs. Die letzten drei Wochen sind immer ziemlich intensiv», erklärt Roland Gröflin, Präsident der IG Stadtlauf Rheinfelden. Diese Gruppierung hat 2023 den Stadtlauf, den es bereits früher in Rheinfelden gab, mit viel Elan wiederbelebt.

62 Helfer haben sich schon gemeldet

Der Erfolg gibt den Organisatoren recht: Bislang haben sich für die diesjährige Jubiläums-Ausgabe über alle Kategorien gesehen bereits 326 Läuferinnen und Läufer angemeldet. «Wir sind bei den Sportlern damit in etwa in der Mitte der Erwartungen. Erfahrungsgemäss gehen gegen Schluss noch viele Anmeldungen ein. Wir sind damit zufrieden», so Gröflin. Für den Hauptlauf, der über fünf Kilometer geht, ist die Zahl auf 500 limitiert (die NFZ berichtete). In den vergangenen Jahren konnte eine stete Zunahme verzeichnet werden. 2025 wurde ein Rekord mit insgesamt 624 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in allen Kategorien erreicht. Viel grösser soll der Lauf nicht werden.

Damit der Stadtlauf reibungslos und sicher durchgeführt werden kann, braucht es jedes Jahr zahlreiche Helferinnen und Helfer. Bislang haben sich dafür schon 62 Freiwillige gemeldet, die mithelfen wollen. «Es fehlen noch mindestens 15 Helferinnen und Helfer», sagt Roland Gröflin. Er ist aber zuversichtlich. Anmeldungen sind jederzeit über die Webseite möglich. Heute Dienstag, 14. April, um 20 Uhr, wird für die Freiwilligen ein Online-Webinar durchgeführt. Dort erfahren sie mehr über ihren Einsatz.

10. Rheinfelder Stadtlauf am 26. April. 5 km-Hauptlauf: 2 Runden, Start: 10.30 Uhr, (Renn-Ende 11.15 Uhr); 1,5 km-Jugendlauf: zwei Runden in der Altstadt, Start: 11.45 Uhr (Renn-Ende ca. 12 Uhr); 0,75 km-Kinderlauf: eine Runde, Start: 12.15 Uhr (Renn-Ende ca. 12.30 Uhr). www.rheinfelden-stadtlauf.ch