Noch 133 Tage bis zum Marktfest Frick

Vier Bühnen, eine davon die Fricker Hauptstrasse, die anderen auf dem Widenplatz, beim Meck und auf dem Gemeindehausplatz, versprechen schon heute ein musikalisches Programm, das für jeden Geschmack etwas bereithält.

Susanne Hörth

Als Kaiser Leopold I. der Gemeinde Frick vor 325 Jahren das Marktrecht verlieh, hat er wohl kaum geahnt, dass dieses Privileg Jahrhunderte später noch immer ein grosses Fest auslösen würde. Doch genau das ist der Plan: Bei idealem Wetter erwartet das OK des Marktfestes 20 000 bis 25000 Besucherinnen und Besucher. Vom 21. bis 23. August verwandelt sich das Dorfzentrum rund um die Hauptstrasse in eine ausgedehnte Festmeile mit Vereinsbeizlis, Marktständen und Musikbühnen. Beim breit gefächerten musikalischen Programm wäre wohl auch etwas für den Geschmack des Kaisers dabei gewesen.

OK-Präsident Daniel Suter bestätigt dies mit der Bemerkung: «Wir präsentieren auf den Bühnen verschiedenste Musikrichtungen.» Das Programm auf der Widenplatz-Bühne stellte er diese Woche an einer Medienkonferenz gleich selbst vor: «Wir starten am Freitagabend mit den ‹Singing Foxes›, einem freiwilligen Chor der Fricker Primarschule.» Danach folgen die Ansprachen von Regierungsrat Markus Dieth und OK-Präsident Daniel Suter. Musikalisch geht es weiter mit «MatterLive» und ihren etwas anderen, aber unverkennbaren Matter-Songs. Anschliessend laden «LöFönk» mit Funk- und Soul-Covers zum Mitgrooven ein.

Das Programm auf dem Widenplatz spricht am Samstag mit den Auftritten zweier Clowns sowie Tanzund Zirkusaufführungen besonders die kleinen Festgäste an. Und natürlich darf am Fest auch die Partnergemeinde Frickingen nicht fehlen: Deren Jugendkapelle verspricht ein Konzert mit einem breit gefächerten Repertoire. Eng wird es am Abend auf der Bühne mit dem Auftritt des «London Rock Choir». «Wir erwarten rund 200 Sängerinnen und Sänger», so Suter. Bis tief in die Nacht hinein geht es weiter mit der Musikkapelle Altheim und anschliessend mit DJ ProVinz. Der Sonntag beginnt auf dem Widenplatz mit einem ökumenischen Gottesdienst, gefolgt von einem Matineekonzert und Auftritten der Musikschule Frick. Den Abschluss bildet am Sonntagabend die Preisverleihung des Malwettbewerbs des Elternvereins Frick.

Internationale Acts

Die Begeisterung und Hochachtung für die internationalen Acts, die am Marktfest auf der Meck-Bühne auftreten werden, war Daniel Binkert deutlich anzumerken. Seit vielen Jahren ist er für das musikalische Angebot beim Meck verantwortlich und kennt die Szene entsprechend gut. Dass er von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss eines Engagements 60 oder mehr Mails schreibt, gehört für ihn zum Alltag. Wie zuvor Daniel Suter betonte auch er, dass der Drei-Tage-Pass für 20 Franken jeden einzelnen Programmpunkt wert sei.

Auf der Bühne im Meck-Garten wird am Freitag nach «Tolyqyn» weiter die Soul- und Bluessängerin Justina Lee mit ihrer kraftvollen Stimme eine wahre musikalische Urgewalt entfesseln. Diese energiegeladene, vor Lebendigkeit vibrierende Kraft werde auch bei allen weiteren Acts das Publikum mitreissen, ist Binkert überzeugt. Am Samstag folgen auf «Tante Friedl», «The Next Movement» und dann die chilenische Band «Newen Afrobeat». Den Abschluss im Meck-Garten machen am Sonntag «Hermanos Perdidos».

Wo mehrere Bühnen bespielt werden, darf auch die Strassenkunst nicht fehlen: Am Freitag und Samstag mischt sich «Comedian Zap» mitten unter die Besucherinnen und Besucher und sorgt mit spontanen Einlagen für humorvolle Momente.

Für das Programm auf dem Gemeindehausplatz zeichnet der Verein Sichtfeld Open Air verantwortlich. Skylar Böller freut sich, dass verschiedene DJs für das Marktfest gewonnen werden konnten. Mit Hip-Hop, Electronica, Reggae und Partyhits werden sie insbesondere das jüngere Publikum zum Tanzen bringen. Neben den musikalischen Darbietungen sind weitere Aktivitäten geplant, darunter ein Jassturnier, das gemeinsam mit dem «Werk7» durchgeführt wird.

Daniel Suter und OK-Mitglied Fredy Gasser sind überzeugt, dass das musikalische Programm mit seinen vier Bühnen – darunter die Hauptstrasse – den Geschmack des Publikums treffen wird. Rund 20 Vereine haben sich angemeldet und sorgen mit ihren Festbeizlis für das kulinarische Wohl. Und selbstverständlich darf anlässlich des 325-Jahr-Jubiläums auch ein Markt nicht fehlen. Er findet am Festsonntag statt – und wer weiss, vielleicht befindet sich auch der gute Geist von Leopold I. mittendrin.