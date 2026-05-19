Noah Kleeb holt Auszeichnung

An den Mittelländischen Kunstturnertagen in Bellach trafen sich am vergangenen Wochenende die Kunstturner aus dem Mittelland. Auch vier Turner der Jugend Sulz waren vor Ort.

Mittelländische Kunstturntage

An den Mittelländischen Kunstturnertagen in Bellach trafen sich am vergangenen Wochenende die Kunstturner aus dem Mittelland. Auch vier Turner der Jugend Sulz waren vor Ort.

Der Anlass, organisiert vom Turnverein Bellach und der Kunstturnervereinigung Kanton Solothurn, gilt dieses Jahr als grösster Wettkampf im Fach Kunstturnen in der Schweiz. Zahlreiche talentierte Turner aus verschiedenen Verbänden präsentierten ihr Können und zeigten eindrücklich, wer möglicherweise zu den Spitzenathleten von morgen gehören könnte. Im Einführungsprogramm standen insgesamt 63 Turner aus den Verbänden Aargau, Bern, Baselland, Solothurn sowie einem Zusammenzug aus Luzern, Ob- und Nidwalden im Einsatz. Mit dabei war auch die Jugend Sulz mit den Turnern Noah Kleeb, Emil Harsch, Fabian Fahrni und Valentin Trcak.

Besonders überzeugen konnte Noah Kleeb, der an fünf Geräten starke Leistungen zeigte. Den Barren meisterte er mit 11,350 Punkten, am Sprung erhielt er 11,500 Punkte, den Pilz absolvierte er mit 12,300 Punkten und auch am Reck (11,350) sowie am Boden (10,500) zeigte er sein Können in gewohnter Manier. Leider verlief das letzte Gerät, die Ringe, nicht nach Wunsch und die Übung wurde mit lediglich 8,650 Punkten bewertet. Trotz dieses Rückschlags durfte sich Noah Kleeb über Rang 33 im starken Teilnehmerfeld freuen und sich damit die wertvolle und begehrte Auszeichnung an den Mittelländischen Kunstturnertagen sichern.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde zudem der Mittelland Cup ausgewertet. Zu dieser Gesamtwertung zählen die Kunstturnertage, die Mannschaftsmeisterschaften sowie die Nachwuchsmeisterschaften. Emil Harsch und Valentin Trcak absolvierten alle drei Mehrkämpfe und belegten in der Cupwertung die Plätze 39 und 41 unter knapp 100 Teilnehmern.

Für die Jugend Sulz neigt sich die Einzelturnsaison langsam dem Ende zu. In zwei Wochen stehen noch die Aargauer Meisterschaften im Geräteturnen der Kategorien K4 bis K7 auf dem Programm. Danach richtet sich der Fokus verstärkt auf das Vereinsgeräteturnen, insbesondere dem Boden- und Reckprogramm, sowie die Vorbereitung auf den Vereinswettkampf am Turnfest in Seengen. (mgt)