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Niko Halfmann Quartett und Cécile Verny im Schützen

  24.04.2026 Rheinfelden

Ein Abend voller Spielfreude, Dynamik und Nähe – melodisch, offen und getragen von der gemeinsamen Lust am Erzählen. Das wird kommenden Montag, 27. April, im Schützenkeller des Hotels Schützen in Rheinfelden geboten. Der Abend beginnt um 20 Uhr. Der Sound des Quartetts ...

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