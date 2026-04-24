Niko Halfmann Quartett und Cécile Verny im Schützen

Ein Abend voller Spielfreude, Dynamik und Nähe – melodisch, offen und getragen von der gemeinsamen Lust am Erzählen. Das wird kommenden Montag, 27. April, im Schützenkeller des Hotels Schützen in Rheinfelden geboten. Der Abend beginnt um 20 Uhr. Der Sound des Quartetts ...

Ein Abend voller Spielfreude, Dynamik und Nähe – melodisch, offen und getragen von der gemeinsamen Lust am Erzählen. Das wird kommenden Montag, 27. April, im Schützenkeller des Hotels Schützen in Rheinfelden geboten. Der Abend beginnt um 20 Uhr. Der Sound des Quartetts ist leicht und luftig, offen und klar. Das Saxophon erzählt, das Klavier umspielt, der Kontrabass erdet, das Schlagzeug atmet und treibt zugleich. Gemeinsam widmen sich die Musiker ihren persönlichen Herzensstücken – Songs, die sie geprägt haben und die Raum lassen, für Improvisation, Groove und leise Zwischentöne. Musik, die heute entsteht und sich im Moment entfaltet. (mgt)