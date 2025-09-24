Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Niemand hat es so schön wie ich»

  24.09.2025 Persönlich
Trudi Zumsteg freut sich immer sehr, wenn Franziskus Jakober ins Stadelbach kommt und sie gemeinsam musizieren können. Foto: Janine Tschopp
Trudi Zumsteg freut sich immer sehr, wenn Franziskus Jakober ins Stadelbach kommt und sie gemeinsam musizieren können. Foto: Janine Tschopp

Trudi Zumsteg lebt seit eineinhalb Jahren im Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach in Möhlin. Seit ihrer Erblindung ist die Musik für sie noch wichtiger geworden.

Janine Tschopp

«Einmal hatten wir die Türe offen, als wir im Zimmer gespielt haben. ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote