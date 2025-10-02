Nicolas Zumsteg mit Top-Resultaten in Italien

Der Gansinger blickt auf ein erfolgreiches erstes U23-Jahr zurück

Im 1. Jahr bei der Kategorie U23 kann Nicolas Zumsteg aus Gansingen bereits Top-Resultate erzielen. Nachdem Nicolas im Frühjahr seine Berufslehre erfolgreich beendet hatte, setzte er ab dem Frühsommer voll auf die Karte Radsport. Im U23-Team von Mendrisio fahrend, startet er grösstenteils an Rennen in Italien. Die grosse Leistungsdichte in Italien hatte zur Folge, dass er immer besser in Fahrt kam. Mit dem 5. Rang an der U23-Schweizermeisterschaft folgte das 1. Top-Resultat. Anfang August gewann er auf eindrückliche Weise die 43. Austragung der Elite-Classic Zanè Monte Cengio. Auch am letzten Wochenende konnte er mit einem 3. Rang an der Coppa Varignana und mit einem 5. Rang am Giro del Emilia überzeugen. Als «Belohnung» darf Nicolas Zumsteg am nächsten Wochenende mit der Nationalmannschaft an der U23-Europameisterschaft in Südfrankreich an den Start gehen. In Italien wurden seine Resultate ebenso wahrgenommen, so kann er nächstes Jahr im grössten Continental-Team Italiens «Biessa Carrera» Rennen fahren. (mgt)