Nicola Zumsteg gewinnt auf dem Monte Grappa

Im prestigeträchtigsten Klassiker im Amateur-Kalender (Elite U23) «Bassano-Monte Grappa» gewinnt Nicola Zumsteg, der für das italienische Team «Biesse Carrera Premac» fährt, sein erstes Rennen in dieser Saison.

Erstmals in der Geschichte des Klassikers (1. Austragung 1931) gewinnt mit Nicola Zumsteg ein Schweizer die - ses Rennen in den venezianischen Voralpen. Nach einer, wie Zumsteg sagt, nicht ganz einfacher Zeit, sei er glücklich, den ersten Sieg für sein Team einfahren zu können.

180 Fahrer starteten zum Rennen. Beim 27 Kilometer langen Schlussaufstieg zum Monte Grappa (1775 m ü. M., schon mehrfach Etappenort am Giro d’Italia) wurde das Feld dann immer kleiner. Mit seinem zweiten Angriff, zirka einen Kilometer vor dem Ziel, konnte sich Zumsteg entscheidend absetzen. Mit 13 Sekunden Vorsprung erreichte er völlig ausgepumpt, aber glücklich das Ziel bei der geschichtsträchtigen Gedenkstätte «Monte Grappa». Traditionsgemäss wird der Sieger auch immer mit einem grossen Lorbeerkranz geehrt.

Im Interview nach dem Rennen dankte Zumsteg allen seinen Betreuern und Helfern und vor allem allen, die trotz der schwierigen Saison,