Verknotete Seilschaften, entfesselter Spass

Man nehme Seile, Freunde und ein paar standhafte Bäume, lerne Knoten zu binden und baue sich den eigenen Spielplatz. So geschehen am Montagnachmittag im Rahmen eines Ferienspasses – angeboten vom Jurapark. Die NFZ schaute vorbei.

Simone Rufli

Die freudigen Rufe der Kinder, das vielstimmige Gelächter und den absolut stimmigen Sommertag im «Geindel» in Ehren – es gab auch heikle Momente an diesem Nachmittag, das soll an der Stelle nicht verschwiegen werden. Zum Beispiel jene bangen Minuten, in welchen nicht klar war, ob sich die zwanzig wild ineinander verdrehten und verknoteten Kinder je wieder voneinander lösen würden, denn einfach die Hände loslassen, das gehörte nun wirklich nicht zum Spiel. Es gab auch die eine oder andere heitere Schrecksekunde beim Balancieren auf den Hängebrücken und auch beim Schaukeln zwischen den Bäumen und es gab – die Eltern werden es inzwischen ganz sicher bemerkt haben – saumässig dreckige Hosenboden. Bei den Jungs deutlich mehr als bei den Mädchen. Es gab viele kleine Finger, die sich in Schnüren verfingen und – wie durch Zauberhand – sich gleich wieder davon befreiten. Oder eben auch nicht. Vor allem aber gab es lachende, fröhliche Buben und Mädchen, die diesen Nachmittag im Wald von Gipf-Oberfrick in vollen Zügen genossen. Und das vom siebenjährigen Erstklässler bis zum 13-jährigen Teenager, vom zögerlich-vorsichtigen Jungen bis zum verwegen-abenteuerlustigen Mädchen.

Ist ja auch kein Wunder. Man muss sich das nur einmal vorstellen: Aus Seilen, Bäumen und einigen wenigen Knoten entstehen variationsreiche Bewegungslandschaften. Genial einfach, einfach genial.

Angeleitet von Petra Arnold vom Jurapark und tatkräftig unterstützt von Begleitpersonen, lernten die Kinder die Grundkenntnisse der Knotentechnik kennen, bauten Schaukeln, Hängebrücken und ein Netz ganz in Gelb wie die Sonne, mit dem sie alle zusammen jeweils ein Kind hochheben und schaukeln konnten. Und es blieb auch genügend Zeit, sich auf dem selber erbauten Waldspielplatz auszutoben – es sei an der Stelle noch einmal an die vielen dreckigen Hosenboden erinnert.