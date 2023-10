«Nicht einfach mit einem Glas Sekt in der Hand»

Die christkatholische Kirchgemeinde Möhlin begeht ihr 150-Jahr-Jubiläum. Geplant sind in den kommenden Wochen mehrere Anlässe, um zu feiern – aber auch, um sich mit der eigenen Gegenwart und Zukunft auseinanderzusetzen.

Ronny Wittenwiler

In 150 Jahren christkatholischer Kirchengeschichte kommt einiges zusammen. Das gilt auch in Möhlin. Und so soll das «eigene» Jubiläum nicht einfach geräuschlos vorüberziehen. Es wird gefeiert, natürlich. Geplant ist unter anderem ein Festakt, geplant ist ein Festgottesdienst mit dem Bischof, doch Pfarrer Christian Edringer sagt auch: «Wir wollen nicht nur ein schönes Fest feiern mit einem Glas Sekt in der Hand, wir wollen genauso informieren und uns als Kirche präsentieren.» Vorgesehen sind deswegen öffentliche Diskussionsabende, an denen sich die Teilnehmenden mit der Rolle der Kirche auseinanaus der Geschichte lernen und sagen, wo wir heute als Kirche stehen und wie wir Kirche in Zukunft sein wollen.»

Das Fricktal als Vorreiter

Auch Diakon Stephan Feldhaus sitzt mit Christian Edringer im Organisationskomitee für diese Jubiläumsreihe. «Christkatholische Kirche in Möhlin – Mutig seit 150 Jahren» lautet das Motto. Als im Zuge der Abspaltung von der römisch-katholischen K irche die christkatholische Kirche in der Schweiz gegründet wurde, sei gerade auch das liberale Fricktal Vorreiter gewesen innerhalb dieser neuen christkatholischen Kirche, sagt Feldhaus; gerade auch was neue Formen von Gottesdiensten oder Kirchenstrukturen betroffen hätten. Im Rahmen des Möhliner Jubiläums macht auch die nationale Wanderausstellung hier Halt: «150 Jahre christkatholische Kirche in der Schweiz.» Feldhaus sagt: «Diese nationale Wanderausstellung ist allerdings nur ein Auf hänger für uns und wir möchten auch nicht die Asche anbeten, sondern das Feuer weitergeben.»

Über das Religiöse hinaus

Willkommen zu den Jubiläumsveranstaltungen in Möhlin ist jeder. «Die Anlässe sind öffentlich und alle sind herzlich eingeladen», sagt Feldhaus und Christian Edringer ergänzt: Ganz bewusst habe man mit einem Festakt und einem Festgottesdienst zwei zentrale Feierlichkeiten voneinander getrennt. «Wir wissen aufgrund der Erfahrung, dass nicht jeder gerne in einen Festgottesdienst kommt. Wenn Leute kirchlich nicht beheimatet sind, ist es oft schwierig. Darum ist das eine explizit ein Festakt und kein Gottesdienst.» Gerade auch hier setzt an, was vor 150 Jahren begann und durchs Land gezogen war. Stephan Feldhaus: «Natürlich war die Trennung der christkatholischen Kirche vor 150 Jahren etwas Religiöses, was die Liturgie angeht. Es war aber auch etwas Gesellschaftliches, etwas Politisches. Es gab heftige Auseinandersetzungen. Genau darum ist es toll, dass wir einen Festakt haben, an dem auch der Gemeindeammann und der Regierungsrat sprechen werden.» 150 Jahre christkatholische Kirchgemeinde Möhlin: Es wird gefeiert, aber auch ein Dialog gepflegt – um sich mit der eigenen Gegenwart und Zukunft auseinanderzusetzen.

Das Programm:

Do., 19.10., 19 Uhr, Kirchgemeindehaus: Eröffnung Wanderausstellung, Vortrag «150 Jahre christkatholische Kirche in der Schweiz – Entstehung, Ziele, Programm»

So., 29.10., 11 Uhr, Kirche St. Leodegar: Festakt zum 150-Jahr-Jubiläum (diverse Redner, unter anderem Regierungsrat Alex Hürzeler, Gemeindeammann Markus Fäs).

Do., 9.11., 19 Uhr, Kirchgemeindehaus: Jubiläums-Podiumsgespräch der Landeskirche Aargau. Fr., 17.11., 19 Uhr, Kirchgemeindehaus: Wanderausstellung, Vortrag «150 Jahre christkatholische Kirche in Möhlin – Mutig seit 150 Jahren!»

So., 26.11., 10 Uhr, Kirche: Festgottesdienst mit Bischof Harald Rein.

Sa., 16.12., 18 Uhr, Kirche: Jubiläumskonzert mit dem Ensemble «Hirundo Maris». Alle Veranstaltungen sind öffentlich. (rw)

www.christkatholisch.ch/moehlin