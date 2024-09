Nicht bloss Müllers Lust

Wann waren Sie das letzte Mal wandern? Ein Vortrag in der Bibliothek über die Aargauer Wanderwege macht Lust auf mehr. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen einem gelben und einem weiss-rot-weissen Wanderweg ist? Rund 1650 Kilometer Wanderwege werden vom Verein Aargauer Wanderwege betreut; von der Planung über die Signalisation bis zum Unterhalt. Am Donnerstagabend, 12. September, haben Besucher die Gelegenheit, mehr über die vielfältigen Wanderwege im Aargau zu erfahren. Die Veranstaltung bietet nicht nur spannende Einblicke in die unterschiedlichen Wegemarkierungen, sondern gibt auch wertvolle Wandertipps. Ob erfahrener Wanderer oder Neuling – die Informationen helfen, die richtige Route für das nächste Abenteuer zu finden. Der Anlass in der Gemeindebibliothek Möhlin dauert von 19 bis 20 Uhr, mit anschliessendem Apéro. «Der Anlass ist kostenlos, aber viel wert», halten die Organisatorinnen fest. Es gibt eine freiwillige Kollekte. (mgt)

www.bibliothek.moehlin.ch