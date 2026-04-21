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«Nicht begrenzen, sondern besser erschliessen»

  21.04.2026 Fricktal
Von links: Christoph Riner (Vizepräsident und Nationalrat SVP), Christoph König (Sales Direktor Markt Schweiz und stellvertretender Leiter Marketing & Sales bei Stadler Rail), Marianne Binder (Ständerätin Die Mitte), Andreas Meier (Präsident und Nationalrat Die Mitte), Beat Edelmann (Vizepräsident). Foto: zVg
Von links: Christoph Riner (Vizepräsident und Nationalrat SVP), Christoph König (Sales Direktor Markt Schweiz und stellvertretender Leiter Marketing & Sales bei Stadler Rail), Marianne Binder (Ständerätin Die Mitte), Andreas Meier (Präsident und Nationalrat Die Mitte), Beat Edelmann (Vizepräsident). Foto: zVg

Generalversammlung des Vereins ProWiBa

An ihrer Generalversammlung vom 14. April in Etzgen hat die ProWiBa ein klares verkehrspolitisches Zeichen gesetzt. Rund 30 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik nahmen teil und unterstrichen die Bedeutung des Vereins als Plattform ...

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