Näher zur Kundschaft

Fachgeschäft für Orthopädie öffnet am 10. September in Frick

«Das hier ist kein Schuhladen im her - kömmlichen Sinn», sagt Orthopädieschumachermeister David Vetter und führt die NFZ durch die neuen Räume an der Hauptstrasse in Frick. Vetters Kerngeschäft: Masseinlagen und orthopädische Schuhkorrekturen.

Simone Rufli

Ein Laufband mit integrierter Druckmessplatte für Fuss- und Gelenkanalyse, ein 3-D-Fussscanner, eine Maschine, um Einlagen vor Ort anzupassen – das alles passt nicht recht ins Bild eines gewöhnlichen Schuhladens. «Unser Kerngeschäft ist nicht der Verkauf von Schuhen», sagt David Vetter und nimmt das anatomische Modell eines Fusses zur Hand.

Engere Zusammenarbeit

Er expandiere nicht, um ansässige Schuhläden zu konkurrenzieren. Als Orthopädieschumachermeister baue sein Geschäft auf eine Kundschaft, die – meist auf ärztliche Verschreibung hin – zu ihm komme. «Darunter sind bereits heute zahlreiche Personen aus dem oberen Fricktal und angrenzenden Regionen.» Mit dem neuen Geschäft an der Hauptstrasse 77 in Frick wolle er näher zu diesem Teil der Kundschaft rücken. «Als Vater weiss ich zum Beispiel auch, dass es den Familien den Alltag erleichtert, wenn das Kind ab einem gewissen Alter selbständig zum Orthopäden gehen kann.»

Vor drei Jahren hat David Vetter das Familienunternehmen «Waldmeier Orthopädie» an der Kupfergasse in Rheinfelden von Stefan und Katja Waldmeier übernommen. Seither führt er das Fachgeschäft unter dem Namen Waldmeier & Vetter Orthopädie GmbH weiter. Vom Standort Frick verspricht er sich auch eine noch engere Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten, Rheumatologen und Podologen aus dem oberen Fricktal. Der Kontakt zu Fachkräften aus Frick und Stein sei kürzlich im Rahmen einer physiotherapeutischen Weiterbildung im Geschäft in Rheinfelden vertieft worden.

Ab kommendem Mittwoch, 10. September, ist das neue Geschäftslokal in Frick jeweils von Dienstag bis Freitag geöffnet. Die offizielle Eröffnung wird dann am 24. Oktober gefeiert. Der Mittwoch steht für Beratungen zur Verfügung, eine Anmeldung ist in diesem Fall nötig.