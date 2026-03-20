Neuverpachtung der Jagdreviere

Für 174 Jagdreviere und die Pachtperiode 2027–2034 können sich interessierte Jagdvereine online für die Reviere bewerben. Der Kanton überträgt das Recht zur ...

Der Kanton Aargau schreibt die Jagdreviere für die nächsten acht Jahre neu aus.

Der Kanton Aargau schreibt die Jagdreviere für die nächsten acht Jahre neu aus.

Für 174 Jagdreviere und die Pachtperiode 2027–2034 können sich interessierte Jagdvereine online für die Reviere bewerben. Der Kanton überträgt das Recht zur Ausübung der Jagd und die damit verbundenen Pflichten revierweise an Jagdvereine. Der Entscheid, an welchen Jagdverein das Revier verpachtet wird, bedarf der Zustimmung der betroffenen Gemeinden.

Die Jagdvereine sind für die Dauer der Pachtperiode für Jagdplanung und Jagdbetrieb in ihren Revieren zuständig. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Wildtierbestände den örtlichen Verhältnissen angepasst sind und keine übermässigen Schäden an Wald, landwirtschaftlichen Kulturen und Nutztieren auftreten. (nfz)