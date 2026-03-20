Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Neuverpachtung der Jagdreviere

  20.03.2026 Aargau

Der Kanton Aargau schreibt die Jagdreviere für die nächsten acht Jahre neu aus.

Für 174 Jagdreviere und die Pachtperiode 2027–2034 können sich interessierte Jagdvereine online für die Reviere bewerben. Der Kanton überträgt das Recht zur ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote