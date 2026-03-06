Immobilien
Neuste Technologie bei OP

  06.03.2026 Nordwestschweiz

Am Kantonsspital Baden (KSB) wurde erstmals eine Schulterprothese mithilfe von «Augmented Reality» implantiert. Die neue Technologie ermöglicht eine bislang unerreichte Präzision bei der Platzierung von Implantaten. Für die Orthopädie im KSB bedeutet dies einen ...

