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Neues Zentrum für kirchliche Arbeit

  09.07.2026 Aargau

Die Römisch-Katholische Kirche im Aargau richtet ihre fachliche Arbeit neu aus und nimmt organisatorische Anpassungen vor. Mit dem neuen «Zentrum für Kirchliche Arbeit und Entwicklung» werden die Aufgaben der bisherigen Fachstellen Bildung und Propstei, Diakonie, Jugend und ...

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