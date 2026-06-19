Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Neues Wohnquartier in Oeschgen

  19.06.2026 Oeschgen
Am Dorfrand von Oeschgen entsteht eine neue Überbauung. Visualisierung: Ackermann Immobilien
Am Dorfrand von Oeschgen entsteht eine neue Überbauung. Visualisierung: Ackermann Immobilien

Projektvorstellung «Müllerai» am Samstag

Am westlichen Dorfrand von Oeschgen, zwischen dem Hohlenweg und der Mühlerain-Strasse, realisiert die Hunziker Architekten AG aus Baden die moderne Überbauung «Müllerai». «Mit sechs Mehrfamilienhäusern und insgesamt 25 Eigentumswohnungen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote