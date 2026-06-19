Neues Wohnquartier in Oeschgen

Am westlichen Dorfrand von Oeschgen, zwischen dem Hohlenweg und der Mühlerain-Strasse, realisiert die Hunziker Architekten AG aus Baden die moderne Überbauung «Müllerai». «Mit sechs Mehrfamilienhäusern und insgesamt 25 Eigentumswohnungen ...

Projektvorstellung «Müllerai» am Samstag

Am westlichen Dorfrand von Oeschgen, zwischen dem Hohlenweg und der Mühlerain-Strasse, realisiert die Hunziker Architekten AG aus Baden die moderne Überbauung «Müllerai». «Mit sechs Mehrfamilienhäusern und insgesamt 25 Eigentumswohnungen wächst das Dorf behutsam weiter – und gewinnt gleichzeitig ein landschaftlich fein abgestimmtes, neues Wohnquartier», heisst es im Baubeschrieb. Für die Vermarktung zeichnet die Ackermann Immobilien AG mit Sitz in Baden und Kaisten verantwortlich.

Auf die exponierte Hanglage angesprochen, betont Nino Ackermann von der Ackermann Immobilien AG, die doppelte Qualität des Standorts. Die Hanglage sei nicht nur ein markantes Merkmal, sondern ein echter Mehrwert: Sie ermögliche grosszügige Ausblicke ins Fricktal, viel Licht und eine Wohnsituation, die sich bewusst von dichter bebauten Siedlungen abhebt.

Gleichzeitig stelle der Anspruch, eine aufgelockerte Siedlungsstruktur ohne Dichtestress zu schaffen, hohe Anforderungen an die Planung. Diese seien von den Hunziker Architekten stilsicher und überzeugend umgesetzt worden.

Die sechs Gebäude umfassen insgesamt 25 Eigentumswohnungen, die im Stockwerkeigentum verkauft werden. «Der Verkauf ist angelaufen und wir spüren ein gutes Interesse am Projekt. Aktuell sind drei Wohnungen definitiv reserviert, zwei weitere Wohnungen sind vorreserviert», freut sich Nino Ackermann. Weiter hält er fest: «Die ‹Müllerai› spricht bewusst unterschiedliche Zielgruppen in unterschiedlichen Lebensphasen an.» Dank der reduzierten Wohnungsanzahl pro Gebäude, maximal drei bis sechs Wohnungen, komme ein gewisses Eigenheimflair auf. «Jede Wohnung befindet sich auf einem ‹eigenen› Wohngeschoss.» Die variierenden Wohnungsgrössen und Grundrisse würden für ein breites Angebot sorgen. (sh)

Interessierte erhalten morgen Samstag, zwischen 10 und 14 Uhr, die Gelegenheit, das Neubauprojekt «Müllerai Oeschgen» kennenzulernen. Die Verantwortlichen der Ackermann Immobilien AG stehen vor Ort für Fragen, Einblicke und Gespräche zur Verfügung.