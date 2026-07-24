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Vindonissa: Neues Wissen über das erste Truppenlager

  24.07.2026 Nordwestschweiz
Überreste der Holz-Erde-Mauer des ersten Truppenlagers von Vindonissa. Für die bessere Sichtbarkeit sind moderne Kanthölzer in die Pfostengruben gestellt. Foto: zVg
Überreste der Holz-Erde-Mauer des ersten Truppenlagers von Vindonissa. Für die bessere Sichtbarkeit sind moderne Kanthölzer in die Pfostengruben gestellt. Foto: zVg

Die Rettungsgrabung ist abgeschlossen und sie hat die Kenntnisse zum ersten römischen Truppenlager in Vindonissa entscheidend erweitert. Die Vielzahl an Funden gibt Einblicke in die vielfältige Nutzung des Areals vom 1. bis zum 4. Jahrhundert nach Christus.

Die durch einen Sonderkredit ...

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