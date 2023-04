Neues Vorstandsmitglied gesucht

GV des Frauenvereins Frick

Nach einem feinen Nachtessen eröffnete die Präsidentin Erika Oesch die 134. Generalversammlung des Gemei n nützigen Frauenvereins Frick. Sie begrüsste 59 Mitglieder, darunter 10 Ehrenmitglieder dazu die Gäste Franz Ruder vom Gemeinderat, Béatrice Beck vom katholischen Frauenbund und Doris Züst vom Vorstand des Aargauischen Gemeinnützigen Frauenvereins. Im Jahresbericht erfuhren die Anwesenden, dass die geplanten Anlässe Seniorenreise, Frauenkleider-Tauschparty, Adventsfeier für Alleinstehende und schon im neuen Jahr der Koffermarkt erfolgreich durchgeführt werden konnten. Möglich war das nur dank der Mithilfe von ehemaligen Vorstandsmitgliedern, die diese Events organisierten und der Mitglieder die Kuchen backten und bei den Anlässen mithalfen. Die Kassierin Barbara Willi konnte von Vergabungen in der Höhe von 15955 Franken an Bedürftige und wohltätige Institutionen berichten. Dieser Betrag wurde hauptsächlich in der Brockenstube Gwunderegge erwirtschaftet. «Herzlichen Dank an alle die unsere Brocki mit dem Bringen von Sachen oder Einkaufen unterstützen», so der Vorstand.

Der Vereinsführung ist mit nur vier Vorstandsmitgliedern gefordert. Leider konnte kein neues Vorstandsmitglied gefunden werden, welches neue Ideen einbringen und bei der Umsetzung helfen könnte. Beim Gemeinnützigen Frauenverein wird weiter gehofft. Bei Interesse oder Fragen gibt Frau Oesch gerne Auskunft: oescherika@hotmail.com. (mgt)