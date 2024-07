Neues Veloparking für den Augarten

Die bestehenden Veloabstellplätze bei der S-Bahn-Haltestelle Augarten sollen durch ein neues Veloparking ersetzt werden. Dieses ist mit 119 Plätzen deutlich grösser als bisher.

Bei der S-Bahn Haltestelle Rheinfelden Augarten besteht Bedarf für neue zusätzliche Veloabstellplätze, wie die Stadt mitteilt. Das bestehende Veloparking genüge unter anderem betreffend Abschliessbarkeit nicht mehr den heutigen Bedürfnissen, und die 30 bestehenden Veloabstellplätze müssen aufgehoben werden, da sie im Fluchtweg liegen. Die SBB und die Stadt Rheinfelden planen deshalb, das Veloparking auszubauen und zu erneuern. Mit dem vorliegenden Projekt können 119 neue Veloabstellplätze gebaut werden, 46 davon in einem abschliessbaren, kostenpflichtigen Bereich. Das gesamte Veloparking wird videoüberwacht. Das Veloparking wird in fünf Bereiche unterteilt. In den beiden Bereichen links und rechts der bestehenden Personenunterführung werden doppelstöckige Abstellanlagen installiert, in den restlichen drei Bereichen herkömmliche Veloständer. Der unterste Bereich neben dem Rampenaufgang wird als abschliessbarer, kostenpflichtiger Bereich ausgebaut. Hier ist der Zugang nur mit einem Badge über eine sich automatisch schliessende Schiebetüre möglich.

Kosten von einer halben Million

Die Kosten für das neue Veloparking belaufen sich auf rund 520 000 Franken. Die Stadt rechnet mit einem substantiellen Förderbeitrag des Bundes aus dem Agglomerationsprogramm Basel. Das Projekt liegt vom 4. Juli bis 31. Juli 2024 beim Stadtbauamt Rheinfelden, Marktgasse 16, öffentlich auf. (nfz/mgt)