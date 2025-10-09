Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Neues Stufenpumpwerk

  09.10.2025 Möhlin
Das Stufenpumpwerk «Riburg» wird beim Ortsausgang Möhlin in Richtung Rheinfelden erstellt. Foto: zVg
Das Stufenpumpwerk «Riburg» wird beim Ortsausgang Möhlin in Richtung Rheinfelden erstellt. Foto: zVg

Um einander in Notlagen gegenseitig mit Trink- und Löschwasser versorgen zu können, erstellen die Gemeinden Rheinfelden und Möhlin gemeinsam das Stufenpumpwerk «Riburg».

Die Gemeinden Möhlin und Rheinfelden wollen ihre Versorgungssicherheit beim Trink- ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote