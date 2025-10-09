Neues Stufenpumpwerk

Die Gemeinden Möhlin und Rheinfelden wollen ihre Versorgungssicherheit beim Trink- ...

Um einander in Notlagen gegenseitig mit Trink- und Löschwasser versorgen zu können, erstellen die Gemeinden Rheinfelden und Möhlin gemeinsam das Stufenpumpwerk «Riburg».

Die Gemeinden Möhlin und Rheinfelden wollen ihre Versorgungssicherheit beim Trink- und Löschwasser weiter ausbauen. Aufgrund eines zu geringen Druckgefälles ist ein gegenseitiger Wasseraustausch zwischen den Versorgungsgemeinden Möhlin und Rheinfelden nicht möglich. Der Kanton empfiehlt bei solchen Fällen in der Trinkwasserversorgungssicherheit Netzverbünde, mit denen Gemeinden einander in Notlagen unterstützen können.

Genügend Trink- und Löschwasser in beide Richtungen

Mit dem Bau des Stufenpumpwerkes «Riburg» wird sichergestellt, dass künftig in beiden Richtungen genügend Trink- und Löschwasser gefördert werden kann.

Die Federführung für das Bauwerk liegt bei der Gemeinde Möhlin, da dieses beim Ortsausgang Möhlin in Richtung Rheinfelden erstellt wird. Die Stadt Rheinfelden beteiligt sich an den Erstellungs- und Unterhaltskosten zur Hälfte. Die Bauarbeiten haben am 22. September 2025 begonnen und dauern bis Frühling 2026. (mgt)