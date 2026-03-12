Neues Leben für das «Studer-Areal»

Das «Studer-Areal» an der Schulstrasse zwischen Frick und Gipf-Oberfrick gehört der Tierstein AG. Am Mittwoch gab diese bekannt, dass sich auf dem Industrie- und Dienstleistungsareal in Zukunft verschiedene Nutzungsarten ansiedeln werden.

Das «Studer-Areal» umfasst mit seinen zirka 30 000 m² eine Vielzahl an Gebäuden und Plätzen. Neben einem Gewerbegebäude an der Schulstrasse befinden sich auf dem Gelände fünf weitere – teils mehrstöckige – Hallen mit zirka 10 000 m² Nutzfläche. Das Aussengelände umfasst rund 20 000 m² und ist momentan in fünf grosse Plätze aufgeteilt. Auf dem verkehrstechnisch optimal gelegenen Industrie- und Dienstleistungsareal werden in Zukunft verschiedene Nutzungsarten angesiedelt sein, teilte am Mittwochmorgen die Eigentümerin, die in Frick ansässige Tierstein AG, mit.

Der Gewerbebau an der Schulstrasse wird aktuell umfassend renoviert und zukünftig Raum für ein attraktives Fitness-Center und für eine Physiotherapiepraxis bieten. Die grosszügige und modern ausgestattete Trainingsf läche konnte langfristig an die update Fitness AG vermietet werden. Neben dem Fitness-Center wird in drei neu eingerichteten und voll ausgestatteten Praxisräumen der in der Region bekannte Physiotherapeut Robert Jauer die Jauer Physiotherapie-Praxis eröffnen. Die Eröffnung der beiden Einrichtungen ist für den 10. April 2026 geplant.

Das Hauptgelände des Areals, das mit einer Nutzfläche von insgesamt 23 000 m² vier grosse Hallen (zirka 8500 m²) sowie verschiedene Plätze umfasst, konnte bereits ab dem 1. Januar 2026 langfristig an die ACO AG (die NFZ berichtete) vermietet werden, die an ihrem neuen Standort ab der zweiten Jahreshälfte 2026 eine eigene Produktion starten will. Die im glarnerischen Netstal domizilierte ACO AG bietet Entwässerungssysteme wie Rinnen, Bodenabläufe, Schachtbauwerke sowie Produkte für die Umsetzung des Schwammstadtprinzips an und ist ein wichtiger Partner für den Schweizer Baustoffmarkt.

Die auf dem hinteren Arealteil gelegene «Richner Halle» und der zugehörige Platz werden von der Firma «Abeco + zumtech Drucklufttechnik AG» bezogen werden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Effingen bietet seit über 25 Jahren ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen und Produkten in der Aufbereitung, Speicherung, Verteilung und Anwendung von Druckluft an. Die bislang auf diesem Geländeteil angesiedelten Unternehmen Fahrschule Bur und Gashi Gerüste verlassen das Areal auf eigenen Wunsch.

Baumpflanzung als Zeichen der Nachhaltigkeit

Ein besonderes Augenmerk legt die Tierstein AG nach eigenen Angaben bei ihren Entwicklungsprojekten auf den Aspekt der Nachhaltigkeit. So sind im Rahmen der Weiterentwicklung des «Studer-Areals» zusammen mit dem Kanton Aargau und der Einwohnergemeinde Frick entlang der Schulstrasse bereits 20 Eichen neu gesetzt und auf dem derzeit errichteten Parkplatz weitere 10 Erlen gepflanzt worden.

Lukas Fuchs, Geschäftsführer und Miteigentümer der Tierstein AG: «Wir freuen uns, dass wir das für Frick und die ganze Region bedeutende und traditionsreiche Areal der früheren ‹K. Studer AG› entwickeln und mit neuem Leben erfüllen können.» Er führt ebenfalls an: «Nach einer aufwändigen Räumung und Reinigung des ganzen Areals ist es uns ein grosses Anliegen, das gesamte Gelände stufenweise zu sanieren und attraktiv zu gestalten.» (mgt)