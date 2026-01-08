NEUES JAHR DER SFS MÖHLIN ERFOLGREICH GESTARTET

Wenn zahlreiche glückliche und frohgelaunte Seniorinnen und Senioren im Pfarreizentrum Schallen eintreffen und sich gegenseitig alles Gute zum neuen Jahr wünschen, kann das neue Vereinsjahr beginnen. Mit einer Schweigeminute gedachten die Anwesenden den Brandopfern von Crans-Montana. Trotz allem wünschte der Präsident Ruedi Hasler den Mitgliedern im Namen des Vorstandes einen guten Start, alles Gute, Glück und Gesundheit im neuen Jahr. Mit einem gelungenen Start erwarten die Seniorinnen und Senioren Möhlin viele spannende Anlässe – die beliebten Treffen wie Kaffeestube, Jassnachmittag und Mittagstisch gehö- ren wieder dazu. Die nächsten grösseren Anlässe für Mitglieder sind das beliebte Seniorentheater mit dem Seniorentheater Riehen im Steinlichäller am Mittwoch, 18. Februar, und die Mitgliederversammlung am Mittwoch, 18. März, in der Mehrzweckhalle Fuchsrain. Ein Mitglied sagte es zum Jahreswechsel so: «Glück bedeutet nicht, alles zu haben, was man will, sondern die Freunde zu haben, die man braucht.» Gerade in diesen Tagen sind diese Worte Hoffnung und Trost zugleich. Alle Hinweise über Anlässe werden auf unserer Webseite www.sfs-moehlin.chundin der Tagespresse laufend aktualisiert. (mgt)





