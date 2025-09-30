Neues Führungsteam in Laufenburg

Die kommende Amtsperiode wird in Laufenburg auch gleich mit einer Neuaufstellung im Stadtrat beginnen. Dem künftigen Stadtammann René Leuenberger stehen als Vizeammann Martin Steinacher und als Gemeinderäte ...

Der neue Stadtammann heisst René Leuenberger

Die kommende Amtsperiode wird in Laufenburg auch gleich mit einer Neuaufstellung im Stadtrat beginnen. Dem künftigen Stadtammann René Leuenberger stehen als Vizeammann Martin Steinacher und als Gemeinderäte André Maier, Dieter Deiss und Christian Winter zur Seite.

Susanne Hörth

Von den fünf bisherigen Laufenburger Ratsmitgliedern haben sich deren nur noch zwei für die nächste Amtsperiode zur Verfügung gestellt. Die beiden Stadträte René Leuenberger und André Maier haben ihre Wiederwahl für die nächste Amtsperiode deutlich geschafft. René Leuenberger konnte 862 Stimmen und André Maier 765 Stimmen (absolutes Mehr 506 Stimmen) auf sich vereinen. Beide Männer gehören der FDP an. René Leuenberger wurde zudem mit 773 Stimmen (absolutes Mehr 489) als neuer Stadtammann von Laufenburg gewählt. Er löst damit den langjährigen Stadtammann Herbert Weiss ab, der sich nicht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung gestellt hat. Er freue sich über das gute Resultat und natürlich auf seine künftige Aufgabe als Stadtammann, so Leuenberger am Sonntagnachmittag. Er sei überzeugt, dass mit der nun feststehenden Zusammensetzung der Stadtrat gut aufgestellt für die all die Herausforderungen ist.

Die drei Neuen

Das beste Wahlresultat erzielte mit 884 Stimmen Dieter Deiss (parteilos). Gefolgt von Christian Winter (Die Mitte) mit 796 Stimmen und knapp gefolgt von Martin Steinacher (SVP) mit 785 Stimmen. Martin Steinacher hat nicht nur als neuer Stadtrat, sondern auch als künftiger Vizeammann kandidiert. Mit 617 Stimmen wird er in Zukunft diese Aufgabe im Ratsgremium übernehmen. Ebenfalls als Stadtrat und Vizeammann zu Verfügung gestellt hatte sich John Warpelin (Die Mitte). Er erreichte 338 Stimmen, ist aber wie auch Adrian Hospenthal (parteilos, 267 Stimmen und Ege Eugen (parteilos, 147 Stimmen) nicht gewählt.

Die Stimmbeteiligung in Laufenburg betrug 55,7 Prozent.