Neues Führungsteam in Laufenburg

  30.09.2025 Laufenburg
Neuer Stadtammann René Leuenberger.
Neuer Stadtammann René Leuenberger.

Der neue Stadtammann heisst René Leuenberger

Die kommende Amtsperiode wird in Laufenburg auch gleich mit einer Neuaufstellung im Stadtrat beginnen. Dem künftigen Stadtammann René Leuenberger stehen als Vizeammann Martin Steinacher und als Gemeinderäte ...

