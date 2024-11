Neues entsteht, Altes weicht

An der Laufenburger Gmeind wird der Abriss des alten Kindsgi beantragt

Sagt die Laufenburger Gemeindeversammlung ja zur Teiländerung der Nutzungsplanung in der Industriezone Bereich «Technologiezentrum» kann FlexBase dieses bis zu 30 Meter hoch bauen. Nicht hoch hinaus, sondern um Unterirdisches und Ebenerdiges geht es bei der Sanierung der Kaisterstrasse K462. Dafür werden 2,15 Mio. Franken beantragt.

Susanne Hörth

Die Pläne der FlexBase-Group, in Laufenburg ein Technologiezentrum mit einem Rechenzentrum für künstliche Intelligenz sowie einen Batteriespeicher in einer bisher nicht vorhandenen Grössenordnung zu realisieren, stellen für den Laufenburger Stadtrat eine einmalige Chance dar. Eine, die wahrgenommen werden soll, damit der «Stern von Laufenburg» seine frühere wirtschaftliche Bedeutung wieder erhält, betont die Stadtbehörde in der Botschaft zur kommenden Gemeindeversammlung. Als weiteren positiven Nebeneffekt wird bei einem realisierten Technologiezentrum dessen entstehende Abwärme genannt. Mit dieser könne der gesamte Ortsteil Laufenburg mit Wärmeenergie versorgt werden. Die Stimmberechtigten von Laufenburg und Ortsteil Sulz haben es in der Hand, die Realisierung des milliardenschweren Vorhabens auf dem ehemaligen Swissgrid-Areal voranzutreiben. Auf diesem lässt die aktuelle Nutzungsordnung derzeit nur eine Gebäudehöhe von maximal 20 Metern zu. «Um einen rentablen Betrieb zu ermöglichen und damit die Umsetzbarkeit des national bedeutenden Projekts zu gewährleisten, ist eine Firsthöhe von 30 Metern notwendig», macht der Stadtrat deutlich, warum es eine Anpassung der Nutzungsplanung für das Areal braucht. Die Einwohnergemeindeversammlung hat nun über diese Teiländerung zu befinden. Bei einer Zustimmung kann künftig in dieser Industriezone statt wie bisher 20, neu 30 Meter hoch gebaut werden. Beim Kanton ist die Teilrevision bereits befürwortend vorgeprüft worden.

Sanierung der Kaisterstrasse

Während das Technologiezentrum erst gebaut – nach Plänen der Flex-Base-Verantwortlichen soll schon im nächsten Frühjahr gestartet werden – gibt es ein anderes Bauwerk schon so lange, dass es sanierungsbedürftig ist. Die Kaisterstrasse K462 im Ausserortsbereich vom Dorfausgang Kaisten bis zur Werkstrasse (1200 Meter) und von dieser innerorts bis zur Dürrenbächlistrasse (zirka 480 Meter) soll einen neuen Belag erhalten; der alte befindet sich in einem ungenügenden Zustand. Bereits im Juni 2023 hat das Laufenburger Stimmvolk einem Verpflichtungskredit für die Projektierung des Werkleitungsersatzes zugestimmt. Denn gleichzeitig mit der Belagssanierung sollen auch die Wasserleitungen sowie die Elektroleitungen inklusive öffentlicher Beleuchtung erneuert werden. Ausserdem ist geplant, die im Innerortsabschnitt liegenden Bushaltestellen Blauen, Werkstrasse und Schulhaus Blauen zusammenzulegen.

Die Gesamtkosten werden mit 4,845 Millionen Franken angegeben. Davon entfallen 2,2 Millionen auf den Innerortsbereich. Für die Stadt Laufenburg ergeben sich abzüglich der Kostenübernahme durch den Kanton noch 2,15 Millionen Franken. Sie teilen sich auf in Dekretsanteil an die Kantonsstrasse, die Entwässerung, die Wasserversorgung sowie die Elektroversorgung und Beleuchtung.

Ein Schandfleck verschwindet

Nicht mehr ins leuchtende Licht getaucht werden will der alte Kindergarten Dürrenbächli. Er bietet ein erbärmliches Bild. Seit der neue Kindsgi Vogtsmatte in Betrieb genommen wurde, hat der unweit entfernte «Dürrenbächli» ausgedient. Lange stand er leer, aufgrund des schlechten Zustandes wurden auch keine Instandstellungsarbeiten mehr vorgenommen. Die Zeit nagte zusehends am Gebäude. Im August dieses Jahres stürzte dann auch noch das Dach ein, was eine weiträumige Absperrung rund um das Gebäude nach sich zog (die NFZ berichtete). Genehmigt die Versammlung am 22. November den Kredit von 170 000 Franken, wird das Haus abgerissen und zugleich der auf der Parzelle befindliche Stromverteilkasten der Elektrizitätsversorgung Laufenburg verschoben werden.

Die Versammlung der Laufenburger Einwohnergemeinde findet am 22. November, 19 Uhr, in der Turnhalle im Ortsteil Sulz statt.