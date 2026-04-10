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Neues Ehrenmitglied

  10.04.2026 Frick, Gipf-Oberfrick
Von links: Ehrenmitglied Andrea Schmid, Aaron Wiedmer, Neumitglied Jens Lustenberger, Roland Schmid und André Herzog. Foto: zVg
Von links: Ehrenmitglied Andrea Schmid, Aaron Wiedmer, Neumitglied Jens Lustenberger, Roland Schmid und André Herzog. Foto: zVg

KTZV Gipf-Oberfrick, Frick und Umgebung

An der Generalversammlung des Kleintierzuchtvereins KTZV Gipf-Oberfrick, Frick und Umgebung konnte Andrea Schmid zum Ehrenmitglied ernannt werden.

 Bereits vor Beginn der Versammlung lud der Verein seine Mitglieder zu einem gemeinsamen ...

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