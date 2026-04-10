Neues Ehrenmitglied

Bereits vor Beginn der Versammlung lud der Verein seine Mitglieder zu einem gemeinsamen ...

An der Generalversammlung des Kleintierzuchtvereins KTZV Gipf-Oberfrick, Frick und Umgebung konnte Andrea Schmid zum Ehrenmitglied ernannt werden.

KTZV Gipf-Oberfrick, Frick und Umgebung

An der Generalversammlung des Kleintierzuchtvereins KTZV Gipf-Oberfrick, Frick und Umgebung konnte Andrea Schmid zum Ehrenmitglied ernannt werden.

Bereits vor Beginn der Versammlung lud der Verein seine Mitglieder zu einem gemeinsamen Nachtessen ein. Im Anschluss wurde die GV eröffnet. Besonders erfreulich war die Aufnahme von Jens Lustenberger als neues Mitglied. Er widmet sich neu der Zucht von Loh schwarz und wurde dabei von Präsident Roland Schmid sowie André Herzog mit Zuchttieren versorgt.

An der Vereinsmeisterschaft bei den Kaninchenstämmen belegte André Herzog mit seinen Loh den 1. Rang. Den 2. Platz erreichte Andrea Schmid mit Kleinwidder Madagaskar, gefolgt von Paul Schöpfer mit Schwarz Feh auf dem 3. Rang. In der Kategorie Kaninchen Kollektion sicherte sich Roland Schmid den 1. Platz. Auf dem 2. Rang platzierte sich Paul Schöpfer mit Blau Wiener, während Paul Gysin mit Neuseeländern den 3. Rang belegte. Bei den Geflügeln gewann Aaron Wiedmer mit Satsumadori den 1. Rang.

Ein weiterer Höhepunkt war die Ernennung von Andrea Schmid zum Ehrenmitglied, verbunden mit einem herzlichen Dank für ihr langjähriges und gros ses Engagement im Verein. (mgt)