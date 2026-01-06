Immobilien
Neues Buch, erste Seite

  06.01.2026 Möhlin
Neuer Gastgeber: Gemeindeammann Loris Gerometta. Fotos: Christine Steck
Zwischen Stille und Zuversicht: Als Gemeindeammann von Möhlin orchestrierte Loris Gerometta den Auftakt ins neue Jahr.

Ronny Wittenwiler

Auf seine erste Amtshandlung als neuer Gemeindeammann folgte Stille. Loris Gerometta bat um eine Schweigeminute. «Unsere Gedanken ...

