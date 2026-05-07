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Neuer Vorstand

  07.05.2026 Laufenburg
Von links: Sandra Gallmann, Alex von Stokar, Vicky Scaduto, Natalie Gottschling, Sebastian Zimmermann, Linda Oeschger, Thomas Schmidt – Bauchefhäx. (Maribel Lopez fehlt). Foto: zVg
Von links: Sandra Gallmann, Alex von Stokar, Vicky Scaduto, Natalie Gottschling, Sebastian Zimmermann, Linda Oeschger, Thomas Schmidt – Bauchefhäx. (Maribel Lopez fehlt). Foto: zVg

«Stadthäxe Laufenburg»

Bei der jüngsten Generalversammlung der Fasnachtszunft «Stadthäxe Laufenburg» standen wichtige personelle Veränderungen im Vorstand an. Mit grosser Dankbarkeit und viel Applaus wurde Walter Bürgler nach über 20 ...

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