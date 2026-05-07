Neuer Vorstand

Bei der jüngsten Generalversammlung der Fasnachtszunft «Stadthäxe Laufenburg» standen wichtige personelle Veränderungen im Vorstand an. Mit grosser Dankbarkeit und viel Applaus wurde Walter Bürgler nach über 20 ...

«Stadthäxe Laufenburg»

Bei der jüngsten Generalversammlung der Fasnachtszunft «Stadthäxe Laufenburg» standen wichtige personelle Veränderungen im Vorstand an. Mit grosser Dankbarkeit und viel Applaus wurde Walter Bürgler nach über 20 Jahren engagierter Vorstandstätigkeit verabschiedet. Über zwei Jahrzehnte hinweg prägte er den Verein mit grossem Einsatz, Verlässlichkeit und Herzblut massgeblich mit. Sein langjähriges Wirken hinterlässt deutliche Spuren und verdient höchste Anerkennung. Ebenfalls aus dem Vorstand verabschiedet wurde Michaela Lopez, die sich 15 Jahre lang mit grossem Engagement für die «Stadthäxe» eingesetzt hat. Auch sie war eine wichtige Stütze des Vereinslebens und trug mit ihrer Arbeit wesentlich zum Zusammenhalt und zur Weiterentwicklung der Zunft bei.

Im Rahmen der Neuwahlen wurde Sebastian Zimmermann zur neuen «Oberhäx» der «Stadthäxe Laufenburg» gewählt und übernimmt damit künftig die närrische Führung des Vereins. Als neue «Vizehäx» wurde Natalie Gottschling gewählt, die Sebastian Zimmermann in dieser verantwortungsvollen Aufgabe unterstützen wird. Beide freuen sich darauf, gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitgliedern die Zukunft des Vereins aktiv zu gestalten und die Tradition der Stadthäxe weiterzuführen.

Die «Stadthäxe Laufenburg» bedanken sich bei Walter Bürgler und Michaela Lopez herzlich für ihren langjährigen, unermüdlichen Einsatz und wünschen beiden für die Zukunft alles Gute. Gleichzeitig blickt der Verein mit Zuversicht auf die kommende Fasnacht und die neuen Aufgaben unter neuer Führung. (mgt)