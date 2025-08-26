Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Neuer VOI-Laden wird eröffnet

  26.08.2025 Rheinfelden
Der 15. Voi-Laden im Aargau wird in Rheinfelden den Betrieb aufnehmen. Foto: zVg
Der 15. Voi-Laden im Aargau wird in Rheinfelden den Betrieb aufnehmen. Foto: zVg

Am Donnerstag, 28. August, öffnet der neue VOI Migros-Partner in Rheinfelden seine Türen. Damit expandiert die Migros Aare im Kanton Aargau weiter.

Mit der Neueröffnung des VOI Migros-Partners Rheinfelden-Post wächst das bestehende Filialnetz der Migros Aare weiter. ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote