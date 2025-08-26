Neuer VOI-Laden wird eröffnet

Mit der Neueröffnung des VOI Migros-Partners Rheinfelden-Post wächst das bestehende Filialnetz der Migros Aare weiter. ...

Am Donnerstag, 28. August, öffnet der neue VOI Migros-Partner in Rheinfelden seine Türen. Damit expandiert die Migros Aare im Kanton Aargau weiter.

Mit der Neueröffnung des VOI Migros-Partners Rheinfelden-Post wächst das bestehende Filialnetz der Migros Aare weiter. Nun ist VOI Migros-Partner mit insgesamt 49 Standorten im gesamten Genossenschaftsgebiet und 15 Standorten im Kanton Aargau vertreten. «Die Migros Aare führt damit die nationale Expansionsstrategie erfolgreich weiter und setzt den Wachstumskurs im Kanton Aargau fort», heisst es in einer Medienmitteilung. Auf der 324 Quadratmeter grossen Verkaufsfläche der neuen Filiale Rheinfelden-Post erwartet die Kundschaft ein vielfältiges Angebot aus Produkten des täglichen Gebrauchs zu Migros-Preisen: von Migros-Artikeln über frische Backwaren bis Haushaltswaren. Zudem steht in der Filiale eine Selbstbedienungs-Kaffeemaschine für frischen Kaffee zur Verfügung.

Vom Lehrling zum Partner

Die Filiale wird von Blerim Arifi geführt, der 2012 seine Lehre als Detailhandelsfachmann in der Migros-Filiale in Rheinfelden abgeschlossen hat. Darauf folgten mehrere Stationen in der Genossenschaft Migros Basel, zuletzt als Filialleiter des MM Breitenbach. «Für mich kehrt mit der Eröffnung des neuen VOI Migros-Partners in Rheinfelden ein Stück Heimat zurück. Ich freue mich, die Menschen hier mit frischen Produkten und einem modernen Einkaufserlebnis zu begeistern. Als ehemaliger Lernender der Migros Rheinfelden ist es für mich etwas ganz Besonderes, genau hier wieder durchzustarten», sagt Blerim Arifi, der mit der Führung der VOI-Filiale den Schritt in die Selbstständigkeit wagt.

3000 Franken aus dem Kulturprozent

Das Kulturprozent der Migros Aare engagiert sich bei Neueröffnungen mit einer Spende an gemeinnützige Organisationen des betreffenden Standorts und unterstützt in Rheinfelden mit 3000 Franken die Nachwuchsförderung des Fussballclubs «Rheinfelden 1909».

Während den Eröffnungstagen vom 28. bis 30. August 2025 profitiert die Kundschaft von 10 Prozent Rabatt auf den Grossteil des Sortiments, sowie von weiteren Aktionen auf ausgewählte Produkte.

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 7 bis 19 Uhr; Donnerstag und Freitag: 7 bis 20 Uhr. Samstag: 7.30 bis 18 Uhr.