NEUER VEREINSTRAINER FÜR FRAUENRIEGE WEGENSTETTEN

Die Frauenriege Wegenstetten darf sich ab sofort im neuen Outfit präsentieren. Den ersten Einsatz hatten die Frauen schon beim Empfang der Musikgesellschaft Wegenstetten vom Eidgenössischen Musikfest. «Wir freuen uns auf die anstehenden Wettkämpfe, Turniere und Anlässe. ...

Die Frauenriege Wegenstetten darf sich ab sofort im neuen Outfit präsentieren. Den ersten Einsatz hatten die Frauen schon beim Empfang der Musikgesellschaft Wegenstetten vom Eidgenössischen Musikfest. «Wir freuen uns auf die anstehenden Wettkämpfe, Turniere und Anlässe. Dank dem neuen Trainer können auch zukünftige Mitglieder jederzeit damit ausgestattet werden», freut sich die Frauenriege. (mgt)