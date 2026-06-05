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NEUER VEREINSTRAINER FÜR FRAUENRIEGE WEGENSTETTEN

  05.06.2026 Wegenstetten, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Frauenriege Wegenstetten darf sich ab sofort im neuen Outfit präsentieren. Den ersten Einsatz hatten die Frauen schon beim Empfang der Musikgesellschaft Wegenstetten vom Eidgenössischen Musikfest. «Wir freuen uns auf die anstehenden Wettkämpfe, Turniere und Anlässe. ...

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