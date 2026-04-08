Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Neuer Verein

  08.04.2026 Rheinfelden

Am vergangenen Mittwoch ist in Rheinfelden der Verein proLEG-Rheinfelden gegründet worden. Er setzt sich für die Schaffung einer lokalen Elek trizitätsgemeinschaft ein. Am 9. April bietet der neue Verein ein Webinar zum Thema «Sonnenenergie für alle: (v)ZEV und LEG ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote