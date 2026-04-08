Neuer Verein

Am vergangenen Mittwoch ist in Rheinfelden der Verein proLEG-Rheinfelden gegründet worden. Er setzt sich für die Schaffung einer lokalen Elek trizitätsgemeinschaft ein. Am 9. April bietet der neue Verein ein Webinar zum Thema «Sonnenenergie für alle: (v)ZEV und LEG ...

Am vergangenen Mittwoch ist in Rheinfelden der Verein proLEG-Rheinfelden gegründet worden. Er setzt sich für die Schaffung einer lokalen Elek trizitätsgemeinschaft ein. Am 9. April bietet der neue Verein ein Webinar zum Thema «Sonnenenergie für alle: (v)ZEV und LEG einfach erklärt» an. (nfz)

www.proleg-rheinfelden.ch