Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Neuer SVP-Vorstand

  10.04.2026 Frick
Roland Härri (von links), Vreni Grenacher, Gemeinderätin Alexandra Leimgruber-Jud, Ortsparteipräsident Robert Weniger, Michael Tscheulin, Alex Meier, Andreas Tscheulin, Adrian Speckert und Grossrat Emanuel Suter. Foto: zVg
Roland Härri (von links), Vreni Grenacher, Gemeinderätin Alexandra Leimgruber-Jud, Ortsparteipräsident Robert Weniger, Michael Tscheulin, Alex Meier, Andreas Tscheulin, Adrian Speckert und Grossrat Emanuel Suter. Foto: zVg

Zum Auftakt der GV der SVP-Ortspartei begrüsste Ortsparteipräsident Robert Weniger die Anwesenden. Die Traktanden wurden zügig abgehandelt. Dann kam es zum Traktandum «Wahlen in den Vorstand», wobei es zahlreiche neue Kandidaturen gab. Neu in den Vorstand aufgenommen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote