Neuer SVP-Vorstand

Zum Auftakt der GV der SVP-Ortspartei begrüsste Ortsparteipräsident Robert Weniger die Anwesenden. Die Traktanden wurden zügig abgehandelt. Dann kam es zum Traktandum «Wahlen in den Vorstand», wobei es zahlreiche neue Kandidaturen gab. Neu in den Vorstand aufgenommen ...

Zum Auftakt der GV der SVP-Ortspartei begrüsste Ortsparteipräsident Robert Weniger die Anwesenden. Die Traktanden wurden zügig abgehandelt. Dann kam es zum Traktandum «Wahlen in den Vorstand», wobei es zahlreiche neue Kandidaturen gab. Neu in den Vorstand aufgenommen wurden Gemeinderätin Alexandra Leimgruber-Jud, Mitglied der Finanzkommission Alex Meier, Vreni Grenacher und A ndreas Tscheulin.

Am Ende der Veranstaltung referierte Grossrat und Ortsparteipräsident der SVP Gipf-Oberfrick Emanuel Suter über die Arbeit seiner Ortspartei. (mgt)