Neuer Schweizer Rekord für Chiara Leone

Fricker Schützin ist für die EM nominiert

Chiara Leone zeigte am internationalen Wettkampf in Luxemburg eine starke Leistung. Sie schaffte es zweimal aufs Treppchen und schoss in der Qualifikation einen neuen Schweizer Rekord. Die 25-jährige Frickerin ist für die 10 Meter-Luftdruckwaffen-EM im Februar in Ungarn nominiert.

Zum Auftakt des RIAC in Luxemburg erreichten zwei der insgesamt sechs angereisten Schweizer Luftgewehrschützinnen einen Finalplatz. Für das herausragende Resultat Gewehr 10 Meter sorgte Nina Christen. Die Olympiadritte dieser Disziplin von Tokio schoss eine starke Qualifikation (631,1 Punkte), sie wies im Final sämtliche Angriffe ihrer Gegnerinnen ab und holte den Sieg. Ihre ebenfalls gut schiessende Teamkollegin Chiara Leone (629,1 Punkte in der Quali) erreichte im Final den dritten Rang.

Am zweiten Wettkampftag war Chiara Leone nach ihrem dritten Rang vom Vortag richtig geladen und schoss in der Qualifikation gleich einen neuen Schweizer Rekord (633.5 Punkte). Das macht bei 60 Wettkampfschüssen einen Schnitt von einer 10,56. Eine einzige 9,9 leistete sie sich und selbstverständlich braucht es zu diesem Resultat viele hohe Zehner. Im Final, welchen nebst Chiara Leone auch Nina Christen wieder erreichte, gab es einen heissen Dreikampf. Am Schluss siegte die Britin Seonaid McIntosh vor Nina Christen und Leone blieb wieder der dritte Rang.

Am dritten und letzten Wettkampftag war das Glück nicht auf der Seite der Fricktalerin Chiara Leone. Bereits in den Probeschüssen deutete vieles auf einen Scheibendefekt hin, doch es darf erst im Wettkampf ein Protest eingelegt werden. Dies tat sie nach dem ersten Schuss, einer acht, auch. Darauf gab es viele Diskussionen und einen langen Unterbruch für Leone, während die anderen Athletinnen ihren Wettkampf schossen. Als sie schliesslich die Scheibe wechseln und nochmal starten durfte, war dann die Luft doch schon etwas draussen. Sie erreichte nach diesem Malheur Rang 14.

Leone auch in Paris dabei?

Der Schweizer Schiesssportverband entsendet 18 Athletinnen und Athleten an die 10 Meter-Luftdruckwaffen-EM nach GyÖr (Ungarn), davon neun Elite und neun Junioren. Am ersten Saison-Höhepunkt des kommenden Jahrs gehören die Schweizer Gewehrschützinnen zu den Favoritinnen für eine Medaille. Die EM findet vom 24. Februar bis 3. März 2024 statt.

Beim Luftgewehr-Team der Frauen sind Nina Christen (Wolfenschiessen NW), Chiara Leone (Frick AG) und Audrey Gogniat (Le Normont JU) mit am Start. «Die drei Schützinnen sind stark genug, um an der EM ganz nach vorne zu kommen», schreibt der Schweizer Schiesssportverband. Mit dem neuen Schweizer Rekord in Luxemburg unterstrich Leone ihre momentan «herausragende Form». Nicht zuletzt werden die EM-Leistungen von Leone und Gogniat eine wichtige Rolle spielen für den Selektionsentscheid für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Die Selektion findet erst Mitte Juni 2024 statt. Nina Christen ist im Olympia-Ranking praktisch nicht mehr einholbar und in Hinsicht auf den Entscheid fast «durch». (mgt)