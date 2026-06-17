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Neuer reformierter Pfarrer für Magden

  17.06.2026 Magden
Felix Berki, mit seiner Frau Anne-Sophie, wird ab 18. Oktober als Gemeindepfarrer in Magden tätig sein. Foto: zVg
Felix Berki, mit seiner Frau Anne-Sophie, wird ab 18. Oktober als Gemeindepfarrer in Magden tätig sein. Foto: zVg

Felix Berki wird am 23. August ordiniert

Bei der Versammlung der reformierten Kirchgemeinde Region Rheinfelden am Mittwoch, 10. Juni, ist Felix Berki zum neuen Pfarrer für Magden gewählt worden. Der 28-Jährige absolviert derzeit das Vikariat am Basler Münster. Am 23. August wird er ...

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