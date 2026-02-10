Neuer Präsident

Generalversammlung vom NVV Möhlin

Co-Präsident Markus Kasper begrüsste kürzlich 59 Mitglieder und Gäste im Christkatholischen Kirchgemeindehaus in Möhlin zur 100. Generalversammlung. In seinem kurzweiligen Jahresrückblick wurde aufgezeigt, was im letzten Jahr alles geleistet wurde. Wie jedes Jahr gab es in den Reservaten, in der Storchenstation und bei zahlreichen weiteren Projekten viel zu tun.

Das Jahresprogramm ist mit interessanten Exkursionen und Vorträgen und mit einigen Arbeitseinsätzen abwechslungsreich aufgebaut. Das Jubiläum wird am Samstag, 25. April, mit der Einweihung der Storchenwiese und einem Jubiläumsfest im Bata Park gefeiert. Im Jubiläumsjahr kam es auch zu einem Wechsel im Präsidium des Vereins. Die beiden Co-Präsidenten Markus Kasper und Hansruedi Böni übergaben die Führung an Daniel Matti. Dieser wurde, wie der Rest der Vorstandsmitglieder, mit einem grossen Applaus für eine Amtsperiode von zwei Jahren gewählt. Christian Erdin, seit 2017 Vorstandsmitglied, hat den Vorstand verlassen. Für den zurückgetretenen Revisor Markus Form wurde Markus Kaufmann gewählt. Im zweiten Teil des Abends präsentierte das Vereinsmitglied und Naturfotograf Urs Hungerbühler mit seinen wundervollen Bildern die artenreiche Tierwelt des Unesco Biosphärenreservats Pantanal (Brasilien). (mgt)