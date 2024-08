Neuer Postenchef in Rheinfelden

Silvan Schaad übernimmt die Leitung des Postens Rheinfelden der Regionalpolizei (Repol) unteres Fricktal. Die Stelle als Chef des Polizeipostens Rheinfelden konnte somit mit einem erfahrenen Polizisten besetzt werden. «Silvan Schaad bringt vielseitige Erfahrung in der Polizeiarbeit mit: Nach absolvierter Polizeischule war er während über elf Jahren bei der Polizei Basel-Landschaft tätig. Bei einem mehrjährigen Aufenthalt im Berner Oberland lernte er die Arbeit als Kantonspolizist in ländlicher Umgebung kennen», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt. Erfahrung in der kommunalen Polizeiarbeit eignete er sich bei der Gemeindepolizei Münchenstein an. Mit der neuen Funktion als Postenchef Rheinfelden der Repol unteres Fricktal wird Silvan Schaad zum Wachtmeister mit besonderer Verantwortung (Wm mbV) befördert. (mgt/nfz)