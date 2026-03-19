Neuer Name und frische Ideen

An der diesjährigen GV des TSV Frick Gymnastik wurde ein wichtiges Kapitel in der Vereinsgeschichte aufgeschlagen. Nach 51 Jahren tritt der Verein künftig unter dem Namen TSV Frick GymFit auf. Der neue Name soll die moderne Ausrichtung widerspiegeln und noch mehr Menschen für Bewegung und Fitness begeistern. Passend dazu wurde das Logo angepasst und die bisherige Bekleidung wird durch eine neue Vereinskollektion ersetzt. Auch personell gab es Veränderungen: Ein neues Vorstandsmitglied wurde gewählt und drei neue Mitglieder wurden im Verein willkommen geheissen. Zudem durfte der Verein eine Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft vornehmen. Leider ist ein Mitglied nach 59 Jahren Vereinszugehörigkeit verstorben. Neu eingeführt wurde die Sportart Netzball, bei der auch Männer mitspielen können. Beim Jahresprogramm wurde das kommende Marktfest besprochen. Mit Barwagen, Kinderschminken, Glitzertattoos sowie der einen oder anderen Showeinlage werden die Besucher unterhalten. (mgt)